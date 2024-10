Líderes do Brics clamam por ações para combater a degradação da terra

Líderes dos países que compõem o BRICS, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, além de representantes do Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, estão clamando por ações imediatas para combater a degradação da terra. Essa solicitação ocorre em um momento crucial, com a aproximação da Conferência das Nações Unidas sobre Degradação da Terra e Seca, que será realizada em Riad. Os governantes enfatizaram a urgência de aumentar os investimentos e estabelecer parcerias que ajudem a enfrentar os desafios da desertificação e da seca. Eles alertaram que esses fenômenos não apenas ameaçam o meio ambiente, mas também comprometem o bem-estar de bilhões de pessoas ao redor do mundo, destacando a importância de políticas integradas para lidar com a questão.

A declaração dos líderes foi feita em preparação para a 16ª sessão da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD COP16), programada para ocorrer entre os dias 2 e 13 de dezembro. Atualmente, a degradação da terra já afeta cerca de 40% da superfície terrestre, impactando diretamente 3,2 bilhões de indivíduos. O Dr. Osama Faqeeha, que ocupa o cargo de Vice-Ministro do Meio Ambiente da Arábia Saudita, ressaltou que a COP16 terá como objetivo principal a formação de novas parcerias. Essas colaborações visam acelerar os esforços para restaurar terras e aumentar a resiliência frente à seca, abordando as causas subjacentes desses problemas.

A conferência, que promete ser a maior já realizada pela UNCCD, contará com uma Zona Verde, um espaço dedicado à inovação e à colaboração. Essa iniciativa busca fortalecer a participação do setor privado na restauração de áreas degradadas. A meta da UNCCD é restaurar 1,5 bilhão de hectares de terras até o ano de 2030, um desafio que requer a mobilização de recursos e esforços conjuntos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA