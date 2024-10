Líderes do G7 buscam solução diplomática para tensões no Oriente Médio

Os líderes do G7 se reuniram em uma chamada de emergência e destacaram que ainda há espaço para uma “solução diplomática” no Oriente Médio. Durante a conversa, eles expressaram uma “firme condenação” ao ataque realizado pelo Irã contra Israel e concordaram em unir esforços para diminuir as tensões na área, com foco na estabilização da fronteira entre Israel e o Líbano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou sua oposição a um possível ataque de Israel às instalações nucleares iranianas como resposta ao recente ataque com mísseis balísticos. Biden enfatizou que o Irã enfrentará sanções e que os EUA, em conjunto com os aliados do G7, planejam emitir uma declaração conjunta em resposta aos eventos recentes.

Além disso, Biden ressaltou a importância de evitar uma escalada que possa levar a um conflito regional mais amplo. A intenção dos líderes do G7 é trabalhar em conjunto para encontrar maneiras de desescalar a situação e promover a paz na região, que tem enfrentado crescentes tensões nos últimos tempos. Os líderes também discutiram a necessidade de um diálogo contínuo e de medidas que possam ajudar a estabilizar a situação, reafirmando seu compromisso com a segurança e a paz no Oriente Médio. A colaboração entre os países do G7 será fundamental para enfrentar os desafios atuais e buscar soluções que beneficiem todos os envolvidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane