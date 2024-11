Quase mil dias após a invasão russa, os países do G7 emitem declaração dizendo que a Rússia é “o único obstáculo para uma paz justa”.Os líderes dos países do G7, as sete democracias industrializadas mais poderosas do mundo, reafirmaram neste sábado (16/11), em declaração conjunta, seu compromisso com a Ucrânia, dizendo que “a Rússia é o único obstáculo à paz”, mil dias após a invasão de Moscou ter desencadeado a guerra.

Os líderes do G7 (França, Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Itália) reafirmaram seu “forte apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário”.

“Somos solidários para contribuir com a luta pela soberania, liberdade, independência, integridade territorial e reconstrução” da Ucrânia, diz a declaração, publicada por iniciativa da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que detém a presidência rotativa do G7.

“Após mil dias de guerra, reconhecemos o imenso sofrimento do povo ucraniano. Apesar dessas dificuldades, os ucranianos demonstraram uma resiliência e determinação inigualáveis para defender sua terra, cultura e povo”, afirmam os líderes do G7. “A Rússia continua sendo o único obstáculo para uma paz justa e duradoura. O G7 confirma seu compromisso de impor altos custos à Rússia por meio de sanções, controles de exportação e outras medidas eficazes. Continuamos unidos ao lado da Ucrânia”, afirmam.

A Ucrânia, cujo presidente disse neste sábado que espera chegar ao fim da guerra em 2025 por “meios diplomáticos”, está enfrentando seu pior inverno desde o início da invasão russa, já que 65% da infraestrutura de energia foi destruída nos últimos meses, alertou a ONU na sexta-feira.

md (AFP, EFE)

O post Líderes do G7 reafirmam apoio à Ucrânia apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.