Líderes europeus vão se reunir nesta quinta para discutir desafios do segundo mandato de Trump

Os líderes da Europa se reunirão na próxima quinta-feira (7) para discutir os desafios e as repercussões do segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. A cúpula será uma oportunidade para que os chefes de Estado europeus analisem as novas dinâmicas globais que surgem com a reeleição do ex-presidente americano. A expectativa é que a reunião aborde tanto as preocupações quanto as esperanças que a volta de Trump desperta entre os líderes europeus. A possibilidade de uma nova era de tensões e incertezas será um dos principais tópicos em pauta, especialmente em relação às políticas que Trump pode implementar.

Durante sua campanha, Trump fez declarações que levantaram alarmes na Europa, como a ameaça de iniciar uma guerra comercial e a possibilidade de reduzir o apoio da Otan à Ucrânia. Essas questões são vistas como um potencial risco para a estabilidade do continente e para as relações transatlânticas. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que é conhecido por seu apoio a Trump, será o anfitrião da cúpula.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA