Líderes mundiais se solidarizam com o Irã após morte de presidente

Representantes de países como Egito, Rússia e Venezuela reagiram ao acidente; Hamas e Hezbollah emitiram comunicados

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi (foto), morreu depois da queda de um helicóptero no domingo Mahmoud Hosseini/Wikimedia Commons – 29.abr.2017

20.mai.2024 (segunda-feira)



Líderes mundiais lamentaram a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, depois da queda de um helicóptero no domingo (19.mai.2024). Além de Raisi, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, o governador da província do leste do Azarbaijão, Malek Rahmati, o clérigo Hojjatoleslam Al Hashem e outras autoridades estavam no helicóptero e também não sobreviveram.

Prestaram condolências ao Irã líderes de países como Egito, Índia, Rússia, Venezuela e Emirados Árabes Unidos. Ainda, os grupos extremistas Hamas, apoiado pelo governo iraniano, Hezbollah e Houthis.

Em comunicado citado pela agência Reuters, o Hamas disse que os líderes mortos “apoiaram a luta legítima” dos palestinos “contra a entidade sionista, forneceram valioso apoio à resistência palestina e fizeram esforços incansáveis em solidariedade e apoio” aos residentes da Faixa de Gaza. “Eles também fizeram esforços políticos e diplomáticos significativos para parar a agressão sionista contra nosso povo palestino”, declarou o Hamas.

O Hezbollah declarou que Raisi era um “protetor dos movimentos de resistência” e um “defensor ferrenho” das causas do grupo.

Mohammed Ali Al-Houthi, chefe do comitê supremo revolucionário Houthi, prestou condolências ao povo iraniano em publicação no X (antigo Twitter). “O povo iraniano continuará a ter líderes leais ao seu povo”, escreveu.

Leia mais reações:

Abdel Fattah El-Sisi, presidente do Egito – em comunicado, o líder egípcio disse “estender as suas sinceras condolências e simpatia ao povo irmão” do Irã; Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia – no X, Modi escreveu estar “profundamente entristecido e chocado” com a morte de Raisi. “A sua contribuição para o fortalecimento da relação bilateral Índia-Irã será sempre lembrada. Minhas mais sinceras condolências à sua família e ao povo do Irã. A Índia está ao lado do Irã neste momento de tristeza”, declarou.

Mohammed Shia’ Al Sudani, primeiro-ministro do Iraque – ele afirmou ter recebido a notícia do acidente com “grande tristeza e pesar”. Em publicação no X, apresentou “sinceras condolências e simpatia ao líder supremo” iraniano, ao “governo e ao povo do Irã”, a quem chamou de “irmão”.

Tamim bin Hamad al-Thani, emir do Qatar – no X, ele prestou “sinceras condolências ao governo e ao povo” do Irã.

Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão – Sharif decretou um dia de luto pela morte de Raisi e lembrou uma visita “histórica” do presidente e do chanceler, Hossein Amirabdollahian, ao país. “Eles eram bons amigos do Paquistão”, escreveu no X.

Vladimir Putin, presidente da Rússia – em comunicado emitido pelo Kremlin, Putin disse que o acidente foi uma “grande tragédia que se abateu sobre” o Irã. “Raisi foi um político notável cuja vida inteira foi dedicada a servir a sua pátria”, lê-se na nota. “Como verdadeiro amigo da Rússia, deu um contributo pessoal inestimável para o desenvolvimento de boas relações de vizinhança entre os nossos países e fez grandes esforços para os levar ao nível de parceria estratégica”, completa o texto. Xi Jinping, presidente da China – segundo a agência de notícias estatal da China Xinhua, o líder chinês enviou uma mensagem de condolências ao vice-presidente do Irã, Mohammad Mokhber, que assumirá o cargo de Raisi até a realização de novas eleições. Xi declarou que Raisi fez contribuições importantes para manter a segurança e a estabilidade do Irã. Ainda, fez esforços positivos para consolidar e aprofundar a parceria estratégica entre os 2 países. Recep Tayyip Erdoğan, presidente da Turquia – Erdogan chamou Raisi de “irmão” e expressou “profundas condolências ao amigável e fraterno povo e governo” do Irã. “Como colega que testemunhou pessoalmente os seus esforços pela paz do povo iraniano e da nossa região durante o seu mandato, me lembro do Sr. presidente com respeito e gratidão”, escreveu no X.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu – Michel afirmou que a UE (União Europeia) “apresenta as suas sinceras condolências pela morte” de Raisi, de Abdollahian, “bem como de outros integrantes” da delegação. “Nossos pensamentos vão para as famílias”, escreveu no X.

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela – o líder venezuelano declarou estar “chocado” com as “duras notícias” sobre a morte de Raisi. Em post no X, Maduro disse que o iraniano era um “líder extraordinário do mundo” e o chamou de “irmão” e “defensor da soberania do seu povo e amigo incondicional” da Venezuela.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos – Al Nahyan afirmou que os Emirados Árabes Unidos “estão solidários com o Irã neste momento difícil”. No X, ele prestou “as mais profundas condolências ao governo e ao povo iraniano” pelas mortes em decorrência do acidente.

Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal – Montenegro declarou, no X, que, em seu nome e “em nome do governo português”, apresenta “sinceras condolências ao povo iraniano e às famílias” do presidente e do chanceler do Irã.