Liga das Nações feminina: Brasil vence Tailândia e bate recorde

Divulgação/CBV

1 de 1 Foto colorida da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino – Foto: Divulgação/CBV Com o resultado, a seleção se mantém na segunda colocação, com 22 pontos, atrás somente da Polônia, que tem 24 e também oito vitórias.

A capitã Gabi foi principal destaque em quadra contra a Tailândia na noite desse sábado (1/6). Ela marcou 13 pontos. Acertou lance no limite da quadra, virou duas bolas seguidas no momento crucial do primeiro set e acertou o ace no início do segundo.

A seleção joga contra a Polônia no próximo dia 12. A liga é disputada na China.

