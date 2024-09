Light, agressivo ou messiânico? Que Marçal esperar no debate da Record

São Paulo — No nono debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, exibido na noite deste sábado (28/9) pela TV Record, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) deve apostar em um discurso focado no público conservador para tentar atrair os espectadores evangélicos da emissora, ligada à Igreja Universal do Reino de Deus.

Marçal deve fazer uma série de citações bíblicas e críticas a linguagem neutra e “doutrinação” nas escolas. Ele e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), disputam essa parcela do eleitorado. Nunes é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo Republicanos, partido ligado à Universal. Silas Malafaia, líder da igreja, tem feito uma série de acusações a Marçal, chamando o influenciador de “traidor”.

O debate da TV Record é o primeiro após Nahuel Medina, assessor do influenciador, dar um soco no rosto de Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), durante o debate do Flow, na última segunda-feira (23/9).

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Reprodução- Bandeirantes

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Renato Pizzutto/Band

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

Reprodução/Instagram

João Doria e Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

Reprodução- Band

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Reprodução/Instagram

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Reprodução

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Reprodução/Instagram

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

Reprodução/Instagram

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Igor Gadelha/Metropoles

Marçal, que ensaiava uma mudança de postura e a adoção de um tom conciliador, retomou o discurso agressivo que desde início da campanha, intensificando seus ataques à imprensa e aos adversários, usando apelidos jocosos.

Segundo integrantes da campanha do influenciador, a expectativa é que na Record ele seja propositivo e fale em tom sereno, com a ressalva de que “Marçal é de momento, tudo pode acontecer”.

Entre os integrantes da campanha de Ricardo Nunes (MDB), a expectativa é que Marçal tentará uma nova cartada para atrair toda a atenção da disputa, resultando em mais votos.

Um dos principais aliados do prefeito, ouvido pelo Metrópoles, disse acreditar que, após estagnar na terceira colocação nas pesquisas, depois de uma rápida ascensão inicial, Marçal está em busca da “grande cartada”, uma atitude inesperada que convença o público a votar nele.

Por isso, os aliados dizem “esperar de tudo” por parte do influencer e se baseiam na constatação de que, até agora, suas tentativas de virada de mesa nos debates anteriores só aumentaram sua rejeição.

Para o debate da Record, Boulos foi orientado a não cair em “cascas de banana” e revidar a eventuais provocações de Nunes e Marçal. O psolista foi lembrado de que o espectador da Record, em sua maioria, está nas classes que ele mais busca conquistar na campanha: eleitores evangélicos e que recebem até dois salários mínimos.

Por isso, Boulos deve focar em se mostrar como um pai de família que vive na periferia e gasta muito tempo com deslocamento e enfrentando as adversidades da cidade. Além disso, ele deve defender sua militância pelos mais humildes, repetindo ter auxiliado milhares de famílias a conquistarem moradia e focando em propostas de combate à fome.