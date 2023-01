Limpurb recolhe mais de 300 toneladas de lixo durante Réveillon em Salvador

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) recolheu 355,61 toneladas de resíduos na Operação Réveillon na capital, nesse final de semana, dias 31 e 1º. A quantidade recolhida é a maior dos últimos três anos. Na virada de 2020 para 2021, cerca de 200,50 toneladas foram retiradas pelo serviço de coleta da Limpurb. Já na virada de 2021 para 2022, foram 330,99 toneladas. No período pré-pandemia, entre 31 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, foram 325,91 toneladas de resíduos coletadas pela Limpurb.

A estudante Laura Queiroz, 20 anos, costuma passar o Réveillon na praia de Stella Maris e pôde testemunhar mais uma vez o excesso de lixo no local durante a virada. “Estava tudo muito sujo. A praia estava podre. Tudo sujo na areia, o povo deixou garrafa de champagne, garrafa de energético, whisky, tudo. Não tiveram a decência de pegar saco de lixo para não poluir o meio ambiente. Eu creio que fica muito ruim para quem limpa”, lamentou a jovem.

Além de prejudicar meio ambiente, resíduos são motivos de acidentes na praia (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

O descarte incorreto de lixo durante essa época do ano preocupa a secretária municipal de Sustentabilidade e Resiliência, Marcelle Moraes, que define a questão como um dos maiores problemas ambientais da sociedade.

“Na maioria das vezes, [o descarte incorreto] resulta desde acidentes para quem está no local até diversos problemas para o meio ambiente, como contaminação da água, do solo, do ar e até mesmo morte dos nossos animais marinhos. Essa série de problemas ambientais prejudicam todo o ecossistema e interferem na dinâmica e na vida das pessoas e dos animais”, ressalta Marcelle.

Omar Gordilho, secretário de Ordem Pública e Presidente da Limpurb, destaca que o descarte incorreto é considerado crime. “Eles são os principais causadores de machucados e cortes mais profundos pelos turistas e banhistas no dia seguinte. Por isso, pedimos sempre que sejam conscientes e façam o descarte correto destes materiais nos dispositivos instalados nas faixas de areia e na orla”, afirma.

Porto Seguro

Nas redes sociais de organizações sem fins lucrativos (ONGs) com atuação ambiental em Porto Seguro, circulam vídeos dos lixos deixados nas praias do município após o Réveillon. Nas imagens, resíduos de plástico e vidro ocupam mais da metade da área verde antes da faixa de areia de uma das praias da Orla Norte.

Segundo relatos de moradores, o lixo acumulado chegou a obstruir a via próxima ao local, causando congestionamento no trânsito.

De acordo com César Aguiar, sub-secretário de Comunicação de Porto Seguro, não há, por parte da Prefeitura, o cálculo preciso de quantos resíduos são descartados de forma irregular na cidade. “Com esse alto número de turistas, crescem também a produção de lixo, consumo de água, energia e até, ocasionalmente, sobrecarga do uso de telefonia da rede de dados. São gargalos normais de uma cidade turística do porte de Porto Seguro, um dos 10 destinos mais procurados do mundo para o verão. É possível que alguém tenha feito o registro após a passagem dos caminhões coletores. É possível que o registro de imagem tema sido feito antes da passagem da coleta”, especulou.

César Aguiar ainda frisou que a coleta regular do lixo e a varrição das ruas são intensificadas nessa época do ano. Indicou que, com o Réveillon e a alternativa das pessoas realizarem festas particulares ao ar livre, nas praias e até no Centro Histórico, podem haver ocorrências de descarte ou algum desleixo, o que é recolhido pela Prefeitura logo depois. Ainda, disse que as ruas e praças estão limpas, bem como todas as praias balneáveis.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela