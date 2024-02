Lindbergh descolore o cabelo: “Platinei também, nevei”

Deputado compartilhou imagem com novo visual ao lado da namorada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no Carnaval de Recife

Os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gleisi Hoffmann (PT-SP) durante o Carnaval. Foto: Divulgação PODER360 11.fev.2024 (domingo) – 18h01



O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) compartilhou uma imagem nas redes sociais neste domingo (11.fev.2024) com o cabelo platinado, entrando na trend do “nevou”. O termo é usado popularmente em alusão à prática de platinar os fios.

Ao lado da namorada e presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), Lindbergh aparece com o novo visual durante o Carnaval em Recife (PE).

Lindbergh foi desafiado pelo prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB-PE), e pelo deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), que também descoloriram o cabelo. Em vídeo, o deputado do PT disse que aceitou o desafio e brincou: “platinei também, nevei”.

O congressista disse que tem um histórico de amizade com o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto em 2014, e que por isso tem carinho pelos filhos do político, João e Pedro.

“Esses caras fizeram esse negócio platinado, o João e o Pedro, e eu decidi entrar nisso. É João Campos, é Lula”, afirmou.

Assista ao vídeo em que Lindbergh mostra o desafio e o resultado com o cabelo descolorido:

A deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB-SP), namorada de João Campos, utilizou uma peruca prateada durante bloco de Carnaval na capital paulista, no sábado (10.fev), e disse que também entrou na trend.