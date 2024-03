Lipo de papada e platismoplastia renovam aparência e elevam e a autoestima

De acordo com o Dr. Leandro Flecha, especialista em cirurgias estéticas e bucomaxilofaciais, esses procedimentos destacam a importância da abordagem integrada entre beleza e bem-estar

A busca pela autoestima e bem-estar ganha cada vez mais destaque, fazendo com que procedimentos estéticos como a lipo de papada e platismoplastia surjam como aliados na jornada para reencontrar a confiança em si mesmo. Estes tratamentos não apenas moldam o contorno facial, mas também têm o poder de transformar a forma como os pacientes se veem, proporcionando melhorias significativas na qualidade de vida.

De acordo com o Dr. Leandro Flecha, cirurgião dentista que atua há mais de 15 anos em reabilitações orais, implantes, cirurgias bucomaxilofaciais e cirurgias estéticas nos estados de Minas Gerais e São Paulo, a lipo de papada se destaca como uma solução eficaz para eliminar o excesso de gordura na região do pescoço e queixo. “Além dos benefícios estéticos, a remoção da gordura indesejada na papada pode resultar em um contorno facial mais jovial e harmônico”, revela.

A platismoplastia, por sua vez, concentra-se na correção do músculo platisma, responsável pela formação das bandas verticais no pescoço. Este procedimento visa não apenas aprimorar a estética, mas também restaurar a firmeza e a suavidade da pele nessa região. “O procedimento contribui significativamente para a melhoria da autoestima do paciente, promovendo uma sensação de vitalidade e juventude”, pontua.

Bem-estar além da estética

Ambos os procedimentos não se limitam apenas à busca pela estética perfeita, impactando diretamente o bem-estar psicológico dos pacientes. “A confiança renovada ao se olhar no espelho e a satisfação com a própria imagem são elementos cruciais para o equilíbrio mental e emocional. Muitos relatam uma melhoria notável na autoestima e na qualidade de vida após essas intervenções, o que destaca a importância da abordagem integrada entre beleza e bem-estar”, relata.

Para Flecha, é fundamental ressaltar que a realização desses procedimentos requer a expertise de profissionais qualificados e experientes. Afinal, consultas detalhadas com cirurgiões especializados são essenciais para que as expectativas dos pacientes possam ser compreendidas, além de garantir que o procedimento seja realizado de maneira segura e eficaz. “A escolha de um profissional capacitado é o primeiro passo para alcançar resultados satisfatórios e preservar a saúde do paciente”, alerta.

O especialista acredita que a lipo de papada e a platismoplastia são procedimentos capazes de elevar o bem-estar e a autoestima. “Ao oferecer soluções eficazes para as preocupações relacionadas à região do pescoço e queixo, essas intervenções não apenas transformam a aparência física, mas também desencadeiam uma revolução positiva na percepção que os indivíduos têm de si mesmos. No caminho para a autoconfiança, esses procedimentos são aliados valiosos para aqueles que buscam equilíbrio entre saúde mental e estética renovada”, finaliza.

Sobre o Dr. Leandro Flecha

Dr. Leandro Flecha (CROMG 38394) é cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2009. O profissional atua há mais de 15 anos em reabilitações orais, implantes, cirurgias bucomaxilofaciais e cirurgias estéticas nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

Para mais informações, acesse @dr.leandroflecha.