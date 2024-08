Lira desengaveta PEC que limita decisões monocráticas do STF

Medida é retaliação ao Judiciário, depois da validação do Supremo sobre as decisões de Dino que limitam o uso de emendas

O Poder360 apurou que alguns líderes ventilaram destravar a proposta no início da semana, depois da decisão do Dino que limitou o uso das emendas Pix Sérgio Lima/Poder360 – 10.jul.2024

Felipe Salgado 16.ago.2024 (sexta-feira)



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), desengavetou nesta 6ª feira (16.ago.2024) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita as decisões monocráticas de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O deputado alagoano vem tomando uma série de medidas em reação às decisões do magistrado Flávio Dino sobre as emendas de congressistas.

O Poder360 apurou que alguns líderes ventilaram destravar a proposta no início da semana, depois da decisão do Dino que limitou o uso das emendas Pix. Desengavetar a proposta foi uma ideia defendida internamente por alguns deputados ao longo da semana, mas Lira, no entanto, entendeu que o momento era de cautela.

A situação mudou depois da ação que suspendeu a execução de todas as emendas impositivas -aquelas que o governo é obrigado a destinar aos congressistas. O presidente da Câmara e os líderes partidários articularam uma retaliação durante horas na 4ª feira (14.ago).

Ainda assim, Lira esperou o julgamento do STF sobre as decisões de Dino em relação às emendas. Nesta 6ª feira (16.ago), o STF formou maioria para manter as decisões do ex-ministro de Lula. Há 6 votos a favor do magistrado. A posição da Corte azedou mais ainda o clima entre os Poderes Legislativo e Judiciário.

Também nesta 6ª feira (16.ago), o presidente do STF, Roberto Barroso, recusou o pedido do Congresso de suspender 4 decisões de Dino que restringem os recursos via emendas, até que haja mais “transparência” e “rastreabilidade”.

Parte do Congresso entende que o STF age por influência do Planalto no caso das emendas. Lula tem reclamado de não ter autonomia para usar verbas públicas. Disse que o Congresso “sequestrou” parte do Orçamento.

A proposta foi aprovada pelo Senado em 22 de novembro de 2023. Chegou à Câmara em 6 de dezembro do mesmo ano e estava parada. Lira despachou o projeto à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa. Se aprovada pela comissão, o texto será analisado por uma comissão especial.

O QUE DISSE O AUTOR DA PEC? Procurado 3 dias antes de Lira destravar a PEC, o autor da proposta aprovada no Senado, Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), declarou ao Poder360 que “Deus escreve certo por linhas tortas”, quando perguntado sobre a possibilidade de o presidente da Casa Baixa “desengavetar” o projeto para retaliar a Suprema Corte.

Segundo o senador, a Câmara pautará a proposta “não pelas razões certas”, mas por “vingança”.