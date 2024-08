Lira lamenta acidente aéreo em SP e pede apuração das causas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), lamentou nesta 6ª feira (9.ago.2024) a morte de 61 pessoas depois da queda de um avião da Voepass (antiga Passaredo) em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Em publicação no X, o deputado alagoano disse esperar que “as autoridades possam, no menor prazo possível” descobrir as causas da tragédia para “evitar a ocorrência de outros episódios semelhantes”.

As vítimas são 4 tripulantes e 57 passageiros. Não houve sobreviventes. Os corpos serão levados para o IML de Campinas. É o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), foi acionado para atuar no caso. Em entrevista a jornalistas no final da tarde desta 6ª feira (9.ago), o chefe do órgão, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, informou que a caixa-preta do avião já foi encontrada e recuperada.

Sérgio Lima/Poder360 – 9.ago.2024 O chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, durante entrevista a jornalistas Em nota, a Voepass disse que acionou “todos os meios” para apoiar os envolvidos, mas que não é possível dizer a causa do acidente. Segundo o site Flight Radar, que monitora voos pelo mundo, o voo 2283 estava em uma área com alerta de congelamento.

A cidade de Vinhedo fica a 79 km a noroeste da capital do Estado de São Paulo. Tem 76.540 habitantes. O prefeito do município é Dario Pacheco (PSD). Ele está no local.

Flight Radar Imagem do site Flight Radar, que monitora voos pelo mundo, mostra trajetória do voo que caiu em Vinhedo Leia mais sobre a Voepass:

Voepass tem parceria com a Latam e 0,8% do tráfego aéreo doméstico IMAGENS DO ACIDENTE DA VOEPASS Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião perde completamente a sustentação e começa a girar em torno do próprio eixo até cair no chão.

Assista ao vídeo da queda (58s):

Assista ao vídeo do avião depois da queda (33s):

SITE DA VOEPASS O site da companhia aérea apresentou muita instabilidade no momento do acidente. Chegou a ficar fora do ar. Agora mostra uma imagem estática com números de contatos de telefones para os familiares das pessoas a bordo e também para profissionais da imprensa.

LOCAL DA QUEDA DO VOO DA VOEPASS Flight Radar e Google Maps A imagem da esquerda mostra a trajetória do voo pelo site Flight Radar; na da direita, a área da queda (demarcada por uma linha pontilhada vermelha) Leia a íntegra da nota da Voepass:

“A Voepass Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo-SP. A aeronave decolou de Cascavel-PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

“A Voepass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

“A companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.”

Leia a íntegra da nota do Ministério de Porto e Aeroportos:

“O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lamenta profundamente o acidente envolvendo a aeronave com passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP, no início da tarde desta sexta-feira (9), e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

“A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, bem como adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições.

“O Governo Federal acompanha ainda os desdobramentos das investigações oficiais sob competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).”

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Vinhedo:

“Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com a queda da aeronave ATR da companhia VOEPASS nesta sexta-feira, 9 de agosto, por volta das 13h30 no Recanto Florido em Vinhedo, com a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do voo.

“Os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

“Desde o ocorrido, a Prefeitura de Vinhedo, por meio das secretarias de Saúde, Obras, Defesa Civil e Guarda Municipal, está no local oferecendo suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e aguardando a chegada dos órgãos da Aeronáutica, responsáveis pela investigação.

“Os focos de incêndio e maiores riscos já foram controlados, o objetivo maior, desde o início, foi o de garantir a segurança de todos no local e o atendimento a possíveis vítimas, com a Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos e Hospital Galileo preparados para oferecer todo o suporte.

“Assistentes sociais, membros da Defesa Civil e da equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano estão no local prestando apoio a toda vizinhança afetada.

“A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas. Para ampliar o suporte, foi montada uma Central de Apoio às Famílias das Vítimas na sede do Programa Quero Vida que funcionará 24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-7899 na Guarda Civil de Vinhedo.

“Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas.”

