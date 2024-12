Lisa Gomes é a 1ª mulher trans a apresentar programa em TV aberta

Na próxima segunda-feira (23/12), a RedeTV! marcará um importante capítulo na história da televisão brasileira ao se tornar a primeira emissora aberta a escalar uma mulher trans para comandar um programa nacional na TV aberta. Lisa Gomes será a nova apresentadora do TV Fama, ao lado do veterano Leão Lobo.

Com mais de uma década na emissora e sete anos como repórter do TV Fama, Lisa celebrou a conquista com entusiasmo. “Esse é um momento histórico, não só para mim e para a televisão, mas para toda a comunidade LGBT+. É a prova de que merecemos estar em todos os espaços”, disse ela.

E completou: Sou muito grata à direção artística da RedeTV! por confiar no meu trabalho e abraçar essa causa comigo”, afirmou a jornalista.

Tranquila e segura com o desafio, Lisa descreve o momento como um misto de emoções. “Apresentar ao lado do Leão Lobo é especial. Ele fez parte do meu processo de autodescoberta na adolescência, indiretamente me ajudando a entender questões importantes sobre minha sexualidade. Sempre fui fã dele”, relembrou emocionada.

Em 2018, a emissora também inovou ao ser pioneira na escalação de dois jornalistas negros, Luciana Camargo e Rodrigo Cabral, para a bancada do RedeTV News.