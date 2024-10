Lista do STJ com nomes do MP tem subprocurador do 8 de Janeiro

Além da lista tríplice composta por desembargadores de Tribunais Regionais Federais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também elegeu nesta terça-feira (15/10) três nomes do Ministério Público para a sucessão de vagas abertas no tribunal. As duas listas serão submetidas a Lula, que indicará um nome de cada como novos ministros do STJ.

Na relação formada por membros do MP, a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge ficou de fora, enquanto um ex-integrante da gestão de Augusto Aras na PGR está entre os eleitos.

Na lista destinada a membros do MP, os ministros do STJ elegeram Marluce Caldas, do Ministério Público de Alagoas; Sammy Barbosa, do Ministério Público do Acre; e Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República.

Carlos Frederico é próximo a Aras e foi coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemcoráticos da PGR, posto no qual foi o responsável por mais de mil denúncias ao STF pelo 8 de Janeiro.

O nome escolhido por Lula entre Marluce, Barbosa e Santos será sabatinado no Senado e assumirá a cadeira da ex-ministra Laurita Vaz, aposentada em dezembro de 2023, caso seja aprovado pela Casa.

Receba o conteúdo da coluna no seu WhatsApp e assine a newsletter de e-mail

Siga a coluna em Twitter, Instagram, Threads e Bluesky