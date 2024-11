Lista sêxtupla para vaga de desembargador do TJ-BA será realizada na próxima terça-feira em conselho do MP-BA

A lista sêxtupla destinada para à ocupação de uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) será feita na próxima terça-feira (19), durante reunião do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A informação foi anunciada pelo procurador-geral do MP-BA, Pedro Maia, nesta quarta-feira (13), durante sessão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

“Na próxima terça-feira está pautado no Conselho Superior do Ministério Público a formação da próxima lista sêxtupla, que será imediatamente caminhada para esta corte. Deixar esse registro e comprometer também com a corte da minha presença nas próximas sessões do plenário do Tribunal de Justiça e continuar à disposição, presidente”, revelou Maia.

Cerca de 13 membros do Ministério Público da Bahia (MP-BA), entre promotores e procuradores, já se inscreveram no edital que vai formar a lista sêxtupla. Os nomes inscritos tem relação com os que se habilitaram para a disputa pela vaga que pertencia à desembargadora Ilona Márcia Reis, alvo da Operação Faroeste e aposentada compulsoriamente por idade no dia 15 de julho, como Adriani Vasconcelos Pazelli (coordenador das Procuradorias Criminais), Nivaldo Aquino (procurador da área criminal) e Paulo Gomes Júnior (procurador da área cível).