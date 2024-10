Lista tríplice para vaga de desembargador substituto do TRE-BA será formada em novembro

O Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) marcou para a sessão do dia 13 de novembro a formação de uma nova lista tríplice destinada à vaga de desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). A cadeira pertence à classe da advocacia.

O edital de inscrição foi publicado no dia 3 de outubro. Após a formação da lista tríplice pelo Tribunal Pleno do TJ-BA, os nomes serão encaminhados para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem caberá nomear o próximo desembargador eleitoral substituto da Corte.