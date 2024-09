Literatura Infantil: descubra os livros de Isa Colli que educam e encantam

A autora brasileira Isa Colli tem se destacado na literatura infantojuvenil ao longo da última década, conquistando leitores com suas histórias cativantes e educativas. Com o objetivo de encantar e inspirar crianças e adolescentes, a escritora aborda temas contemporâneos e significativos, promovendo o aprendizado de forma envolvente.

Seus livros, disponíveis em marketplaces online, são uma excelente escolha para pais e educadores que buscam unir diversão e conhecimento. Abaixo, destacamos algumas das obras mais impactantes de Isa Colli:

Hamed Foge da Guerra – Uma narrativa comovente que explora temas como guerra, imigração forçada e a experiência de refugiados. Ideal para alunos do Ensino Fundamental 2, este livro usa ilustrações vibrantes e uma narrativa empática para promover discussões profundas sobre temas relevantes, tornando-o ideal para rodas de leitura e debates.

Maria Clara, a Musicista Albina – Este livro aborda o albinismo com uma abordagem sensível e envolvente, destacando a importância da inclusão, solidariedade e resiliência. Perfeito para o Ensino Fundamental 1, é uma leitura essencial para cultivar a empatia e a compreensão desde a infância.

O Rei Está no Trono – Um livro divertido e educativo para o Ensino Infantil, que aborda o tema do desfralde de forma leve e rica em humor. Esta obra é uma maneira eficaz de tornar essa fase crucial do desenvolvimento mais tranquila e positiva para as crianças e seus pais.

Como música para os ouvidos – O livro da autora Isa Colli conta a história de Nicolas, um garoto autista que enfrenta desafios importantes ao ingressar em uma escola regular. A narrativa destaca a jornada do protagonista, sua família e os professores que o apoiam, demonstrando que a inclusão é possível quando há amor, compreensão e dedicação.

Descobertas de Inaiá – Acompanhe a jornada de Inaiá, que deixa sua aldeia para enfrentar novos desafios na escola da cidade. Este livro, aprovado no PNLD 2024 e disponível em breve no Minc, explora a riqueza das tradições indígenas e a importância de valorizar a diversidade cultural. Recomendado para o Ensino Fundamental 2, oferece uma visão enriquecedora sobre a cultura e a história.

Os livros de Isa Colli não apenas entretêm, mas também oferecem momentos de aprendizado e crescimento emocional para as crianças. Todos os títulos estão disponíveis nos principais sites de venda on-line.