Litoral de São Paulo tem 33 praias impróprias para banho. Saiba quais

São Paulo — O litoral de São Paulo tem atualmente 33 praias impróprias para banho, entre 175 monitoradas. É o que aponta o relatório da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb), atualizado nesta quinta-feira (31/10).

Os municípios com mais praias poluídas no litoral norte são: Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba. Ao sul, a lista contempla Praia Grande e São Vicente como as piores em relação ao número de bactérias fecais encontradas na água.

O que é uma praia imprópria

A Cetesb divulga semanalmente a relação do número de bactérias encontradas nos mares, o que define a “balneabilidade” das praias. Após a análise, os locais não recomendados são sinalizados com uma bandeira vermelha. O próximo índice será publicado em 7 de novembro.

Os critérios levados em consideração são estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). “Para águas marinhas, a presença de enterococos em densidades superiores a 100 colônias de bactérias a cada 100 milímetros em duas ou mais amostras de um conjunto de cinco, ou valores acima de 400 UFC/100 ML na última amostragem, classifica a praia como imprópria para recreação de contato primário.”

Veja a lista completa atualizada:

Caraguatatuba:

Indaiá

Pan Brasil

Tabatinga – Rio Tabatinga

Tagatinga – Condomínio Gaivotas

Guarujá:

Enseada – Rua Chile

Perequê

Ilhabela:

Perequê

Portinho

Veloso

Itanhaém:

Praia Centro

Mongaguá:

Praia Central

Santa Eugênia

Flórida Mirim

Peruíbe:

Peruíbe – Icaraíba

São Sebastião:

Deserta

Pontal da Cruz

Praia Grande

Preta do Norte

São Francisco

São Vicente:

Milionários

Gonzaguinha

Praia da Ilha Porchat

Prainha

Ubatuba:

Enseada

Itaguá

Perequê-Mirim

Rio Itamambuca

Santa Rita

Praia Grande:

Balneário Flórida

Canto do Forte

Guilhermina

Vila Tupi

Real