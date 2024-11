07 de novembro, às 10h – Live do Edital Memórias da Bahia: A gerente do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia, Ingrid Paixão e o diretor do Centro de Memória da Bahia, Walter Silva, explicarão como serão selecionados projetos que contemplem ações e estudos estratégicos para implantação e/ou modernização de espaços de memória, bibliotecas comunitárias e espaços de leitura na Bahia, no Youtube/FPC: https://encurtador.com.br/mbreA

07 de novembro, às 15h – Live do Edital A Bahia Que Escreve: Voltado para escritores baianos, esse edital busca estimular a produção literária local, destacando autores que representem a diversidade e riqueza cultural da Bahia. Durante a live, a diretora do Livro e Leitura, Érica Ferreira, e Amanda Carmo, Coordenadora do Livro, estarão ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, e apresentarão os requisitos e objetivos do edital, no Youtube/FPC: https://encurtador.com.br/2YK4B

08 de novembro, às 10h- Oficina de Elaboração de Projetos para Arquivistas: Uma excelente oportunidade para entender os critérios do Edital Luís Henrique Dias Tavares e aprender a estruturar um projeto que valorize a história e a cultura da Bahia. Acesse: https://encurtador.com.br/dCxRe

Essa série de lives e oficinas é uma oportunidade para artistas, escritores e gestores culturais conhecerem melhor os editais, esclarecerem dúvidas e se prepararem para participar, fortalecendo a cultura baiana através do incentivo e valorização da diversidade de vozes do estado.

Sobre a PNAB

Ao todo serão R$ 9 milhões investidos em iniciativas culturais que irão fomentar a política do livro e leitura, a preservação da história e memória baiana, em áreas como publicação de livros, formação de clubes de leitura, grupos de contação de histórias, bibliotecas públicas e comunitárias, espaços de leitura e memória, e concessão de bolsas para pesquisadores. Os editais fazem parte da ação de fomento da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e estão com inscrições abertas de 17 de outubro a 15 de novembro no site www.bahiapnab.com.br

O Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura (SecultBA), lançou na última quarta-feira (16/10), os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura Bahia (PNAB). Com isso, a produção cultural nos 27 territórios de identidade será impulsionada, através de um investimento de R$110 milhões do Governo Federal, via Ministério da Cultura. Ao total, a Bahia terá 29 editais que irão impulsionar a cultura em diversos segmentos.

A Fundação Pedro Calmon (FPC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura, será responsável pela realização de quatro editais, a saber: A Bahia que escreve; Ler para crescer; Memórias da Bahia e Luís Henrique Dias Tavares.

Fonte: Ascom/FPC.