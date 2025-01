Liverpool, Chelsea e Manchester City avançam com goleadas na Copa da Inglaterra

Os gigantes do futebol inglês não deram chances aos adversários na terceira rodada da FA Cup, realizada neste sábado (11). Liverpool, Chelsea e Manchester City avançaram à próxima fase do torneio com goleadas expressivas, consolidando sua superioridade contra equipes de divisões inferiores. Juntos, o trio anotou 17 gols na terceira fase do torneio. Só o time de Pep Guardiola marcou oito contra o Salford City, da quarta divisão inglesa.

O Liverpool venceu o Accrington Stanley por 4 a 0 no Anfield. Os gols foram marcados por Diogo Jota, Alexander-Arnold, Federico Chiesa e Jayden Danns. Destaque para Chiesa, que marcou pela primeira vez com a camisa dos Reds e foi um dos melhores em campo. A equipe treinada por Arne Slot segue na busca pelo oitavo título da competição e volta a campo na terça-feira (14) contra o Nottingham Forest pela Premier League.

No Stamford Bridge, o Chelsea atropelou o Morecambe com um placar de 5 a 0. Adarabioyo e João Félix marcaram dois gols cada, enquanto Nkunku também deixou sua marca. O time londrino enfrentou alguma resistência no primeiro tempo, mas deslanchou na etapa final. A equipe de Mauricio Pochettino agora concentra suas atenções no duelo contra o Bournemouth, pela Premier League, também na terça-feira.

O Manchester City teve a atuação mais avassaladora do dia, goleando o Salford City por 8 a 0 no Etihad Stadium. Destaque para McAtee, que marcou um hat-trick, e Doku, que balançou as redes duas vezes. De pênalti, Grealish encerrou jejum de mais de um ano sem marcar — a última vez havia sido em novembro de 2023. Com um time alternativo, o técnico Pep Guardiola manteve o City dominante e agora aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Antes disso, o clube enfrenta o Brentford, na terça-feira, pela Premier League.

