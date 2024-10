Liverpool empata com Arsenal e perde liderança na Premier League

O Liverpool arrancou um empate com o Arsenal em 2 a 2 neste domingo (27), no Emirates Stadium, mas perdeu a liderança do Campeonato Inglês para o Manchester City, que na véspera venceu o Southampton pela 9ª rodada. O duelo em Londres correspondeu às expectativas, com grande suspense e quatro gols, o último deles do egípcio Mohamed Salah, que deu o empate final aos ‘Reds’. O resultado beneficiou o City, atual tetracampeão e novo líder com 23 pontos, à frente de Liverpool com 22, Arsenal com 18 e Aston Villa, 4º, com 18 pontos. Os ‘Gunners’ de Mikel Arteta saem decepcionados depois de ficarem duas vezes à frente no placar e de perderem por lesão os defensores Gabriel Magalhães e Jürrien Timber, embora tenham feito um grande jogo depois de sofrerem a primeira derrota na temporada, no último fim de semana, diante do Bournemouth.

Ainda sem William Saliba, suspenso, Martin Odegaard e Riccardo Calafiori, lesionados, o time londrino controlou a partida no primeiro tempo, antes de ser pressionado pelo Liverpool no segundo. O capitão Bukayo Saka, que voltava de lesão, colocou os ‘Gunners’ na frente aos 9 minutos, mas a alegria não durou muito, já que o zagueiro holandês Virgil Van Dijk empatou para o Liverpool pouco depois, aos 18 minutos.

O Arsenal não se abateu e foi premiado pela persistência e foi para o intervalo em vantagem graças ao gol de cabeça do espanhol Mikel Merino aos 43 minutos, aproveitando bola levantada na área por Declan Rice em cobrança de falta. O Liverpool voltou melhor para o segundo tempo diante de um adversário que precisou recompor sua zaga devido às lesões. Na reta final, Salah recebeu passe do uruguaio Darwin Núñez e marcou um gol que valeu um ponto que pode ser precioso no final da temporada.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes