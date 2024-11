Liverpool vence Aston Villa, aproveita tropeço do Manchester City e dispara no Campeonato Inglês

No segundo tempo, Salah consolidou a vitória com uma arrancada desde o meio-campo, superando a defesa adversária e finalizando com tranquilidade para o gol. A vitória foi comemorada pelos jogadores com a torcida. O meio-campista Alexis Mac Allister destacou o bom desempenho da equipe e a liderança isolada. Apesar da vantagem, o argentino ressaltou que o time está focado em manter o ritmo jogo a jogo.

Enquanto isso, o Manchester City amargou a quarta derrota consecutiva contando todas as competições, fato inédito na carreira do técnico Pep Guardiola. Após abrir o placar com Erling Haaland no primeiro tempo, o City foi superado na reta final pelo Brighton, com gols de João Pedro e Matt O’Riley, resultando na vitória de 2 a 1 para o time adversário.

Em outros jogos do dia, o Wolverhampton conquistou sua primeira vitória na temporada ao vencer o Southampton por 2 a 1, com destaque para o belo gol do brasileiro Matheus Cunha. Fulham, Brentford e West Ham também somaram pontos em suas respectivas partidas, completando a rodada da Premier League.