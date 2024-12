Liverpool vence Girona e mantém invencibilidade na Champions League

O Liverpool conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Girona, mantendo sua invencibilidade na Liga dos Campeões. O goleiro Alisson foi fundamental para o resultado, realizando defesas cruciais durante a primeira etapa da partida. Com esse triunfo, a equipe inglesa soma 18 pontos e se mantém na liderança do torneio, com um desempenho perfeito de seis vitórias em seis jogos. Em contrapartida, o Girona amarga a lanterna do grupo, com apenas três pontos e cinco derrotas. O único gol da partida foi anotado por Salah, que converteu um pênalti aos 16 minutos do segundo tempo, após uma análise do VAR. Após a marcação do gol, o Liverpool dominou as ações, controlando o ritmo do jogo e impedindo que o Girona criasse oportunidades efetivas para igualar o placar. A defesa do time inglês se mostrou sólida, frustrando as tentativas do adversário.

Em outra partida do dia, o Dínamo de Zagreb e o Celtic empataram em 0 a 0, resultado que deixou o Dínamo com oito pontos, um a menos que o Celtic. O empate não foi suficiente para que nenhuma das equipes se destacasse na tabela, mas mantém a disputa acirrada entre elas. Na próxima rodada, o Dínamo enfrentará o Arsenal, enquanto o Celtic terá pela frente o Young Boys, em busca de pontos importantes para suas campanhas. Com a vitória, o Liverpool se consolida como um dos favoritos na competição, mostrando um futebol consistente e eficaz. A equipe, sob o comando de seu técnico, tem demonstrado um bom entrosamento e uma defesa sólida, fatores que têm contribuído para o sucesso na Liga dos Campeões.

