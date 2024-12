Liverpool vence o Leicester de virada e amplia vantagem na liderança da Premier League

Com uma boa dose de sofrimento, o Liverpool confirmou mais uma vitória no Campeonato Inglês nesta quinta-feira (26) ao derrotar, de virada, o Leicester por 3 a 1 em Anfield. O jogo foi válido pela 18ª rodada da competição e, com o resultado positivo, a equipe do técnico Arne Slot ficou em posição ainda mais cômoda na classificação. Gakpo, Curtis Jones e Salah construíram o resultado enquanto Ayew descontou. Os Reds chegaram aos 42 pontos e agora tem sete de frente para o Chelsea, o segundo colocado, que foi surpreendido nesta quinta ao ser superado em casa para o Fulham. O Leicester, que tinha pretensões de sair da zona do rebaixamento com um triunfo segue em situação complicada.

O revés manteve o time na 18ª colocação com apenas 14 pontos. Os dois times voltam a campo neste fim de semana, para a última rodada do Campeonato Inglês em 2024. O líder joga no domingo (29) e desafia o West Ham no estádio Olímpico de Londres. Já o Leicester tenta a reabilitação no mesmo dia recebendo o Manchester City. A partida ganhou contornos de dramaticidade aos cinco minutos. Mavididi fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Jordan Ayew se antecipou à marcação, fez o giro e chutou no canto direito do goleiro Alisson: 1 a 0 para os visitantes. A partir daí, o jogo foi de um time só, com o Liverpool pressionando e o Leicester se defendendo.

O sufocou se manteve até o fim do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Gakpo caiu pela esquerda e chutou cruzado para vencer o goleiro Stolarcyk e empatar a partida. Tal como a etapa inicial, o segundo tempo também se iniciou com bola na rede. Mas desta vez, quem soltou o grito de gol foi a torcida local. Mac Allister recebeu pela direita e cruzou. Curtis Jones fechou na pequena área e virou a partida: 2 a 1 aos três minutos da etapa final. À frente no placar, o time vermelho se acertou em campo e passou a ditar o ritmo da partida. Aos 21, o Liverpool voltou a marcar, novamente com Gakpo. No entanto, o lance foi checado pelo VAR e o gol não foi confirmado.

Soberano em campo, o Liverpool chegou ao terceiro gol já na parte final do segundo tempo. Salah recebeu pelo lado direito e invadiu a área. Ele achou espaço para a finalização e bateu cruzado. A bola morreu no outro canto: 3 a 1 aos 36 e mais uma vitória assegurada no Campeonato Inglês.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes