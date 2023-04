Livro “Pedaços de Brasil que dão certo” dá exemplos de várias empresas que acreditam numa nova economia

De acordo com o autor do livro “Pedaços de Brasil que dão certo — Ideias e exemplos inspiradores para viver a Economia ao Natural,” Roberto Tranjan – empresário, escritor, educador empresarial e palestrante, “se a velha economia é o mundo da probabilidade, a economia ao natural é o mundo das infinitas possibilidades”. “E é sobre Economia ao Natural que o livro fala. É pensar numa economia que substitui escassez por abundância. Menos transações e mais relações”, afirma Júlio Aoki, fundador da Da Santa e também do Instituto de Economia ao Natural.

O Da Santa, foi escolhido o ano passado na pesquisa Melhores para o Brasil, como o único no varejo alimentar com requisitos como ética, transparência e sustentabilidade que resultam na melhora da qualidade das relações humanas dentro das empresas. Agora, o antigo sacolão e hoje considerada uma love mark, conta sua história de transformação em relação à gestão, principalmente, no relacionamento com as pessoas.

Roberto Tranjan narra a trajetória de Aoki e mais 19 empresários, mostrando como suas empresas se transformaram quando aprenderam a se conhecer e acreditar numa sociedade mais justa. Entre eles estão empresas como a Padaria Real, Tegra, Minnas, Benassi entre outras.

“A obra é ideal para quem deseja aprender mais sobre gestão empresarial, relacionamentos humanos, desenvolvimento pessoal e liderança humanizada para, assim, proporcionar um ambiente saudável e acolhedor para seus colaboradores e garantir o crescimento da empresa. E tudo baseado em casos reais”, explica Roberto Tranjan.

Ficha Técnica

Título: Pedaços de Brasil que dão certo — Ideias e exemplos inspiradores para viver a Economia ao Natural – Buzz Editora

Autor: Roberto Tranjan

Formato: 23 × 16 cm

Idioma: ‎Português

Páginas: 320

Tiragem: 10 mil

Lançamento: 10 março 2023

ISBN impresso: 978-65-5393-174-9 – R$ 69,90

ISBN e-book: 978-65-5393-181-7- R$ 49,90

Gênero: Negócios

SOBRE O DA SANTA – www.dasanta.com.br

Rua Santa Cruz, 1.851 – Vila Mariana, São Paulo/SP

Sobre o Da Santa – https://www.dasanta.com.br e https://www.tudodasanta.com.br/

Situado em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, o Da Santa, já é um ponto estratégico (e acolhedor) de compras desde o final da década de 90 e que agora se fortalece com o propósito de “nutrir encontros para um mundo melhor”.

Antes conhecido como Sacolão Saúde (entre 1998 e 2016) e depois como Sacolão Da Santa (entre 2017 e 2021), a loja passou por uma grande transformação em 2021 com a consultoria do arquiteto Júlio Takano, da KT Retail. Atendendo agora como Da Santa, a loja se posiciona como um espaço de encantamento, criado para inspirar escolhas mais felizes na vida das pessoas. Assim como um delicioso dia de férias, visitar a loja Da Santa é uma experiência leve e prazerosa, uma oportunidade de conexão com um estilo de vida saudável e com o bem-estar.

Hoje, a nova loja Da Santa conta com mais de 1.500 metros quadrados de área de vendas, 17 checkouts, cerca de 10 mil SKUS, Adega de padrão internacional – atualmente com 800 rótulos de vinho, uma cozinha modelo, em parceria com a Tramontina, para workshops e experiências gastronômicas, como também Clube de Relacionamento (o Você Da Santa) e um café próprio, a Estação Da Santa, além de marcas e produtos exclusivos, desenvolvidas pelos talentos Da Santa.

Sobre o autor

Roberto Adami Tranjan é empresário, escritor, palestrante e educador empresarial que, por meio de suas empresas, livros e programas de educação, constrói o firme propósito de desenvolver uma cultura ética, humana e próspera no trabalho e nos negócios. Formado em economia e pós-graduado em administração de empresas pela EAESP/FGV, desenvolveu a abordagem sistêmica CMA, em que a empresa é vista como um organismo vivo, dotado de corpo, mente e alma.