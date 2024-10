Livro sobre diversidade indígena é lançado na Uesc por ONG baiana

Ao lado de 47 pessoas indígenas representando etnias do Brasil, Argentina e Equador, a ONG baiana, Thydêwá, localizada em Olivença, distrito de Ilhéus, anunciou o lançamento de um livro paradidático sobre a diversidade cultural e etnica dos grupos indígenas na América Latina.

O livro “11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz”, da Rede de Abya Yala com Amor com realização da ONG Thydêwá, será lançado no dia 16 de outubro, às 9h, no Colóquio “Poéticas e Narrativas Indígenas e Negro-brasileiras”, do Núcleo de Estudos Afro-Regionais e Indígenas (KÀWÉ) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), localizada no Campus de Ilhéus, no extremo sul baiano.

O livro, que é digital, foi desenvolvido durante seis meses, para ser uma ferramenta aliada no dia a dia das escolas, auxiliando educadores na incorporação da temática das Culturas Indígenas em suas práticas pedagógicas. Além de enriquecer o currículo escolar, o livro busca fomentar uma sociedade mais inclusiva, livre de preconceitos, racismos e violências.

A obra será disponibilizada em português para download gratuito no dia 16 de outubro, no site da ONG Thydêwá (https://www.thydewa.org/paz). No conteúdo do livro, o público vai encontrar histórias, relatos, contos, reflexões, poesia, desenhos, ilustrações, colagens e atividades para serem realizadas em salas de aulas.

Segundo Sebastián Gerlic, presidente da ONG Thydêwá, “Este livro é como sementes e adubo para o despertar de nossa nova humanidade, reconectada com a Natureza e a Vida. Trazemos a diversidade cultural viva e as sabedorias indígenas como inspiração e guia para todos caminharmos, superando fronteiras, irmanando, limpando preconceitos, curando feridas e alimentando o espírito”, afirma.

O livro é uma ferramenta para tentar reduzir os preconceitos sobre os indígenas. “Com a invasão veio a colonização e os religiosos pregaram o preconceito e a discriminação, que ainda hoje existem, mas para nós Tupinambás cada ser humano é livre para viver como quiser. O que, aos olhos do não indígena, é pecado, para nós, é natureza, é natural. Portanto, sim, existem indígenas LGBTQIAP+ e é para pôr fim de vez a essas dúvidas que nos reunimos para escrever este livro”, afirma um dos autores, Herbert Tupinambá.

A Thydêwá foi fundada em 2002 e é uma organização reconhecida nacional e internacionalmente. Ao longo de sua trajetória, já publicou mais de 40 livros, entre impressos e digitais, de protagonismo indígena e vários conteúdos audiovisuais, tendo como missão a valorização das Culturas Indígenas, da Diversidade Cultural em Diálogo e da Cultura da Paz.

Serviço

Evento – Lançamento do livro digital paradidático “11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz”.

Data – 16 de outubro, às 9h.

Local – Colóquio “Poéticas e Narrativas Indígenas e Negro-brasileiras”, na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Campus Soane Nazaré de Andrade, Rod. Jorge Amado, Km 16 – Salobrinho, Ilhéus – BA.