Livro sobre terapia integrativa é lançado em Salvador neste final de semana

O psicanalista e especialista em neuropsicologia Jorge Guedes, lança o novo livro, “Regeneração das Células-Tronco: Reativação neuromuscular, neuroesquelética e neuromotora“, no próximo sábado (28/9). Considerado em Portugal o “pai das terapias regenerativas das células-tronco”, Guedes busca desmistificar o funcionamento dessas células e seu potencial transformador.

O novo livro, que está na categoria de terapia integrativa, apresenta um panorama abrangente sobre como as células-tronco podem auxiliar na regeneração de tecidos e no tratamento de diversas patologias, desde doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson até transtornos mentais como ansiedade e depressão.

“As células-tronco são fundamentais para a manutenção da saúde física e mental, oferecendo novas esperanças a quem sofre com lesões e distúrbios”, afirma o autor. O livro fala sobre importância do equilíbrio na produção de neuroquímicos e como as terapias regenerativas podem contribuir para a reativação de circuitos neurais, promovendo uma melhor qualidade de vida.

O evento de lançamento acontece às 18h, na Livraria Leitura, do Salvador Shopping, em Salvador, com distribuição de autógrafos.

Natural de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e atualmente residindo em Salvador, Bahia, Guedes tem 39 anos de atuação em terapias regenerativas. Formado em teologia e filosofia, e com diversas especializações, Guedes já colaborou com centros de pesquisa na Europa, onde se aprofundou em tratamentos para transtornos mentais e distúrbios orgânicos.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Regeneração das Células-Tronco: Reativação neuromuscular, neuroesquelética e neuromotora“, de Jorge Guedes

Quando: 28 de setembro (sábado), às 18h

Onde: Livraria Leitura – Salvador Shopping

