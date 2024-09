Livro sobre terapias regenerativas com células-tronco é lançado em Salvador

O livro ‘Regeneração das Células-tronco: Reativação neuromuscular, neuroesquelética e neuromotora’, de autoria do psicanalista Jorge Guedes, considerado na Europa como ‘o pai das terapias regenerativas das células-tronco’, será lançado em Salvador, no sábado (28), às 18h, na Livraria Leitura, do Salvador Shopping. O especialista explica que a obra desvenda os “mistérios” envoltos na terapia integrativa com células-tronco.

“Este livro é uma obra indispensável para todos aqueles fascinados pelo potencial transformador das terapias regenerativas das células-tronco. O leitor é convidado a explorar o campo extraordinário da regeneração celular e tratar lesões que podem estar afetando o Sistema Nervoso Central (SNC) ao Sistema Nervoso Periférico (SNP). A obra faz isso com uma linguagem acessível, porém, sem perder a profundidade técnica, desvendando o que antes era considerado pelo público em geral um mistério”, ressalta o autor.

Na obra, o especialista descreve diversas patologias que podem ser tratadas, a exemplo de possíveis transtornos mentais e algumas enfermidades físicas instaladas como sequelas. Jorge Guedes, pioneiro nos estudos e tratamentos na área da Terapia Bio Celular In Vivo, tem atuação em Salvador e em países como Portugal, Alemanha, França, Israel e Rússia.

“As células-tronco têm o potencial de regenerar danos provocados por lesões de várias origens, que atingem o corpo físico, refletem no fator psicológico e intensificam os transtornos mentais. O equilíbrio na produção dos líquidos neuroquímicos, pelas terapias regenerativas, permite o tratamento da ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressões, debilidade física persistente”, reforça.

Gaúcho, de 65 anos, o autor do livro é psicanalista, psicoterapeuta, neuropsicólogo, homeopata naturalista, teólogo e filósofo. Tem o título de doutor honoris causa em neuropsicologia, neurociência, psicanálise e psicoterapia, é psicólogo forense e terapeuta ocupacional com certificações de organismos nacionais e internacionais.