“Logo estamos no nosso destino”, disse fisiculturista antes de voo

São Paulo – A fisiculturista Daniela Schulz e o marido Hiales Fodra estão entre as vítimas do voo da VoePass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta (9/8). Daniela postou stories em seu perfil no Instagram momentos antes de embarcar.

“Sextou, hein. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nosso final de semana. Que seja um dia muito produtivo, muito alegre (…) Ontem e hoje foi bem corrido, mas começamos nossa saga pra viajar, então inclusive tô no aeroporto (…) se Deus quiser vai dar tudo certo, logo estamos no nosso destino”, disse a fisiculturista.

O casal de moradores de Ubiratã estava a caminho dos Estados Unidos. Além de fisiculturista, Daniela era empresária e compartilhava conteúdo sobre vida fitness nas redes sociais. Hiales era engenheiro agrônomo e trabalhava na Agro Bayer Brasil. Ele faria aniversário no próximo dia 17 de agosto.

Queda de avião deixa 61 mortos

A aeronave modelo ATR-72 partiu de Cascavel (CAC) às 11h58 desta sexta rumo a Guarulhos (GRU). No entanto, o avião caiu em uma área residencial de Vinhedo, cidade vizinha à Campinas, no interior de São Paulo. O acidente deixou 61 mortos.

Até o momento, não se sabe qual a causa do acidente. Uma falha no sistema anti congelamento do avião é uma das principais hipóteses para a queda da aeronave.

A aeronave tinha 61 pessoas no momento do acidente, entre tripulantes e passageiros. Não há informações sobre sobreviventes.

Queda de avião em Vinhedo A queda foi registrada em vídeo por diferentes ângulos. Nas imagens, é possível ver o avião descendo em parafuso até se chocar com o solo, dentro de um condomínio no bairro Capela. Após a colisão, a aeronave explodiu e provocou um incêndio.

Assista:

Entre as vítimas, estão 57 passageiros e quatro tripulantes. Segundo o Governo de São Paulo, os corpos devem ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, cidade vizinha. É possível que IMLs de outros municípios também sejam utilizados.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP).

Investigadores do órgão e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

A VoePass disponibilizou o telefone 0800 9419712 durante 24 horas para prestar informações a passageiros, familiares e colaboradores.