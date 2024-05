Loja do vinho “Bolsonaro Il Mito” é inaugurada em Campos do Jordão

No perfil da loja, o deputado e sócio da marca Eduardo Bolsonaro afirma ser a “primeira de muitas”

A loja “Vinhos Il Mito” fica em Aspen Mall, no centro turístico de Campos do Jordão (SP) reprodução/Instagram @vinhobolsonaro – 30.mai.2024

A 1ª loja física do vinho Bolsonaro Il Mito, da qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é sócio, foi inaugurada na 5ª feira (30.mai.2024). O estabelecimento está situado no Aspen Mall, no centro turístico de Campos do Jordão (SP).

Na 3ª feira (28.mai), o perfil da loja compartilhou um vídeo de Eduardo convidando apoiadores a passarem na loja, que segundo ele é a “1ª de muitas”. Na legenda da publicação, ele declarou: “Venha nos visitar e conhecer pessoalmente nossa carta de vinhos que celebram o espírito patriota e a tradição brasileira”.

Eduardo Bolsonaro se tornou sócio da loja em novembro de 2023. O empreendimento foi lançado em 2019 pelos empresários Abílio Brasileiro e Julio Lemos.

“É uma satisfação estar entrando nesse projeto. Uma nova fase aqui na empresa que confecciona os vinhos Bolsonaro. Até então, eu era apenas um consumidor e entusiasta, agora também participando de dentro desse empreendimento”, disse Eduardo à época.

No site oficial da loja, o vinho tinto “Bolsonaro il Mito” é comercializado por R$ 129,90. O branco, por R$ 119,90. A versão rosé, batizada de Michelle Bolsonaro, também é vendida por R$ 119,90. Há também o espumante, produzido no Rio Grande do Sul, que custa R$ 139,90.