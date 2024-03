Lollapalooza: Lama toma conta do gramado do Autódromo no 2º dia de shows

A chuva que cai em São Paulo deste sexta-feira, 22, transformou o gramado do Autódromo de Interlagos, onde está sendo realizado o Lollapalloza, em um lamaçal. As áreas não registiram ao à água e ao trânsito permanente do público. O local mais afetado é o que abriga a praça de alimentação do Lollapalooza, como o de frente ao restaurante principal do McDonald’s. As mesinhas da lanchonete, ao ar livre, ficaram em meio a lamaçal. A lama já virou tradição no festival no Brasil, sobretudo pela época do ano em que ele ocorre. Os frequentadores, contudo, embora cientes do risco, acham que a organização do festival poderia estar mais atenta ao problema. Para lidar com a chuva que tomou conta dos dois dias do festival, o público precisou apostar da capa de chuva. Para domingo, a previsão é da continuação do tempo chuvoso.

pqp tem tanta área com estrutura melhor por causa da reforma do autódromo e eles colocando tudo na lama pic.twitter.com/5SY1dTsZcf — rafaeu (@rafaQ) March 23, 2024