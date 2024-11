Lontras trigêmeas nascem em Florianópolis e encantam visitantes

Três lontras idênticas chamam a atenção de quem visita o Projeto Lontras, no Pântano do Sul, em Florianópolis (SC). Os animais, dois machos e uma fêmea, nasceram no dia 27 de agosto, sendo esta a segunda vez que trigêmeos nascem no local.

A lontra é um animal mamífero, predador carnívoro e desempenha o mesmo papel ecológico da onça, mas na água. Os bichos costumam ser mais ativos durante a noite e são poucos observados no ambiente selvagem. Segundo o projeto, a falta de conhecimento e ignorância são as maiores ameaças à espécie.

