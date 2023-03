Lore Improta comenta sobre Leo Santana ser desejado: ‘Não tenho ciúmes’

Viajando pela Tailândia em lua de mel com Leo Santana, a dançarina Lore Improta comentou sobre a fase de vai e volta com o marido, além de ter conseguido, nesses últimos anos, ter amadurecido o relacionamento.

Em conversa à revista Quem, a dançarina comentou que tem observado mais a relação em casa e que ambos estão amadurecendo bastante. “A gente está muito feliz com a nossa evolução”, disse.

Em relação ao vídeo em que Leo Santana dança a música “Zona de Perigo” sem camisa, chamando bastante atenção nas redes sociais, a mãe de Liz brica que não sente ciúmes porque o marido já é dela.

“O Brasil deseja o Léo, mas a gente não briga em casa por causa disso. Não tenho ciúmes disso. Eu até brinco. Esses dias ele estava sem camisa e eu falei: ‘Agora fica sem camisa o dia inteiro (risos)?’ Ele começa a rir. A gente mostra ali que está ligado, mas não é de briga e coisa ruim e negativa”, comenta.

Já sobre o vídeo da dançarina comentando sobre o assédio, ela revelou que recebeu ligações de várias pessoas acreditando na brincadeira: “Meu empresário me ligou, minha assessoria me ligou… Eu vestida de caveira curtindo um bloco do Carnaval de Salvador e meu celular não parava. ‘Amiga, você está bem? Quer que eu converse com o Léo?’. Tive que explicar que era uma brincadeira”.