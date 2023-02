Lore Improta também se rendeu ao conceito do Pipoco e se fantasiou de caveira mexicana para curtir o pré-Carnaval nesta terça-feira (14).

A dançarina está seguindo dentro da corda, na frente do trio, dançado com outros dançarinos, também fantasiados e com placas escritas ‘Zona de Perigo’ – canção de Leo Santana aposta para o Carnaval.

