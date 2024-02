Lore Improta fala sobre convite para o BBB: “Tomei um susto”

Nesta quarta-feira (14/2), Lore Improta abriu o coração e falou sobre o convite que recebeu para integrar o time Camarote do Big Brother Brasil. A esposa de Léo Santana participou do Encontro, da TV Globo, e revelou para Patrícia Poeta o motivo de não ter aceitado. “Tomei um susto”, falou.

“Foi em 2020. Logo de primeira, tomei um susto. Recebi um e-mail e falei: ‘Não, obrigada’. Mas eles entraram em contanto novamente, tive reunião, falei com a diretora na época”, completou.

Segundo a ex-bailarina do Faustão, o motivo de não ter entrado na casa mais vigiada do Brasil foi seu casamento. Na época, ela havia se separado do baiano e preferiu não ficar confinada, para poder restabelecer a relação e se reconciliarem: “Eu estava solteira nessa época. Logo em seguida, voltei com o Leo. E eu disse: ‘Rapaz, se eu entrar nesse BBB, não vai dar certo’”.

Lore ainda confessou que, caso virasse uma BBB, o relacionamento acabaria de vez, sem contar no medo do cancelamento. “Já estava difícil na época, já estava indo e voltando demais. Falei: ‘Se eu entrar, não vai voltar mesmo não’. Eu tinha muitos receios. Eu acho que você tem que estar muito preparado para viver aquilo ali, você tem que querer muito viver aquilo”, frisou.

Captura de tela 2024-02-14 180315_resized_compressed

Captura de tela 2024-02-14 180332_resized_compressed

Captura de tela 2024-02-14 180359_resized_compressed

Lore Improta finalizou lembrando que não se arrependeu da escolha e, hoje em dia, agradece por ter recusado. “A gente [ela e Léo Santana] voltou, começou a morar juntos, logo em seguida eu engravidei, a gente casou e aí foi”, encerrou.