Lore Improta foge de Furacão Milton e termina férias antes do previsto: “Partiu casa”

A dançarina Lore Improta e o marido, o cantor Léo Santana, preferiram não arriscar por mais tempo em Miami, nos Estados Unidos. Com o furacão Milton se aproximando da Flórida, o casal decidiram encurtar as férias e voltar para terras soteropolitanas nesta quarta-feira (9).

No final da manhã desta quarta, Lore e Léo compartilhou a volta de sua rotina em Salvador.

FURACÃO MILTON

O furacão Milton, formado no Golfo do México, já passou pelo norte do México e foi classificado como categoria 4, com grande potencial destrutivo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou que o furacão pode ser um dos piores a atingir a Flórida em 100 anos.

Outros artistas brasileiros que vivem no estado norte-americano também optaram por viajarem para outros lugares, como foi o caso da cantora sertaneja Thaeme, MC Loma e as gêmeas Mariely e Mirella Santos e a atriz Tainá Müller.