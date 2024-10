Lore Improta rebate crítica por distância de Liz devido ao trabalho e desabafa: “Eu sou uma mãe muito presente”

“Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem”, afirmou.

Após compartilhar um registro da pequena e falar sobre a culpa que sente por não estar mais perto da filha, Lore teve que lidar com as mensagens de ódio pela decisão de não abdicar da carreira para ser mãe.

Segundo a dançarina, a maioria das críticas por continuar trabalhando vem de mulheres, algo que a surpreende. “Tem muitas mulheres falando que por eu ter uma estabilidade financeira, a qual eu conquistei com muito suor, com muita luta, com muita dança e amor pelo que eu faço, essas mulheres estão dizendo que eu estou em uma estabilidade financeira a qual eu não preciso mais trabalhar. Vocês não sabem onde eu quero chegar, quais são os meus sonhos, meus propósitos”.

Lore, que já rebateu críticas por não se apoiar financeiramente em Léo e viver do sucesso do pagodeiro, disse que não consegue não pensar em ter a própria independência.

“Não é porque eu tenho estabilidade financeira que eu vou ficar em casa sem trabalhar. Se tem mulheres que se sentem bem assim, legal. Eu não sou essa pessoa. Se eu fosse casada com o homem mais rico do planeta, meu amor, e me desse o cartão sem limites eu não ia conseguir usar. Eu usufruir do dinheiro, única e exclusivamente do outro, eu não consigo ser essa pessoa.”

A artista afirmou que não pretende deixar de trabalhar tão cedo e rebateu as acusações de que não tem tempo para Liz.

“Eu vou trabalhar muito. Os meus filhos ainda vão me ver trabalhando muito porque eu quero que eles tenham orgulho e sejam assim, que eles vão atrás das coisas deles. Eu sou uma mãe muito presente porque eu tenho tempo de qualidade com minha filha, quando eu falo que nós, mães, temos culpa. Nós teremos sempre, a vida inteira. Então, se você que me acompanha e está incomodado com o meu sair para trabalhar, é melhor não me acompanharem.”