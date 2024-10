Los Brasileros se unem a Ana Cacimba no single “Demora”

Los Brasileros, o trio de produtores musicais que já conquistou o mundo com hits memoráveis e prêmios como o Grammy e o Grammy Latino, une forças com a talentosa Ana Cacimba em seu novo single, “Demora”. Conhecidos por sua sonoridade única e por transformar canções em verdadeiros hinos, os produtores mais uma vez demonstram seu talento ao criar uma faixa que promete conquistar as paradas musicais. A colaboração entre Los Brasileros e Ana Cacimba é a combinação perfeita entre a experiência e o frescor, resultando em uma música que celebra o amor próprio e a sensualidade.

A canção, com influências do pop e da música afro-brasileira, apresenta uma sonoridade contagiante e uma letra que fala de superação e novas paixões. Com versos como “Me banhei de rosas para lhe ver / enfeitei a casa para te esperar”, Ana Cacimba explora o amor, especialmente o amor próprio, e o sentimento que surge com o início de uma nova paixão. A sonoridade leve e dançante de “Demora” reflete esse clima de bem-estar e renovação.

Los Brasileros, além de seus inúmeros sucessos, são reconhecidos por sua capacidade de adaptar diferentes estilos musicais, sempre buscando inovação e criatividade em suas produções. A dupla já trabalhou com grandes nomes da música brasileira e internacional, consolidando sua posição como um dos principais produtores musicais do país.

A parceria com Ana Cacimba é mais uma prova do talento e da versatilidade de Los Brasileros. A cantora, conhecida por sua voz marcante e suas composições que misturam elementos da música brasileira e da nova MPB, encontrou nos produtores os parceiros ideais para dar vida à sua nova música.

“Demora” é um hino para celebrar a vida, o amor e a positividade. Com uma melodia viciante e uma letra inspiradora, a canção promete conquistar o público e se tornar um dos maiores sucessos do ano.

Assista:

https://www.youtube.com/watch?v=fcYr_gKzEGU

Sobre Ana Cacimba:

Ana Cacimba é uma cantora e compositora que vem ganhando cada vez mais destaque na cena musical brasileira. Com sua voz marcante e suas composições que misturam elementos da música brasileira e da nova MPB, a artista vem conquistando o público com sua autenticidade e talento.

Sobre Los Brasileros:

Los Brasileros são um dos maiores nomes da produção musical no Brasil. Com uma carreira consolidada e diversos prêmios, a dupla é responsável por hits de grandes artistas da música brasileira como Jão, Vitão, Bruno Gadiol e Day Limns. Sua expertise e criatividade os tornam um dos produtores mais procurados do país.