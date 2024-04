Loterias Caixa investem 39% da arrecadação no social em 2023

Houve a destinação de R$ 9,2 bilhões para áreas de seguridade social, educação, segurança, cultura e esporte

10.abr.2024 (quarta-feira)



As Loterias Caixa investiram 39,2% de tudo o que foi arrecadado (R$ 23,4 bilhões) na parte social em 2023. O valor aplicado foi de R$ 9,2 bilhões e o repasse se deu nas áreas de seguridade social, educação, segurança, cultura e esporte.

A quantia obtida pelo braço de apostas da Caixa Econômica Federal foi a maior no ano passado. Há um histórico expressivo de investimentos no social.

Os recursos destinados pelas Loterias Caixa à parte social cresceram 2% em 2023. O setor de seguridade recebeu 43% (R$ 3,98 bilhões) do valor total obtido no ano passado.

Já a área de segurança ficou com 26% (R$ 2,37 bilhões). As lotéricas também repassaram R$ 1,68 bilhão à área esportiva.

Mudanças Funcionários da Caixa questionam a diretoria do banco por mudanças relacionadas às operações lotéricas, que podem passar para uma subsidiária. A instituição financeira estuda essa medida.

Embora não seja interesse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se desfazer do patrimônio público, há um receio de que a alteração possa facilitar a venda em um governo liberal, já que é permitido que subsidiárias de estatais sejam privatizadas sem aval do Congresso.

Ainda há a alegação de ter havido tentativas de mexer com as lotéricas em administrações anteriores, sem sucesso. A presidente da Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT), Juvandia Moreira, afirma que as Loterias “exercem um importante papel social”.

A sindicalista solicita a abertura de diálogo entre o banco e a entidade. “Queremos que esta pauta seja suspensa e seja aberto o diálogo com o movimento sindical”, declarou.

O Poder360 procurou a Caixa Econômica para se pronunciar sobre o assunto, mas não houve resposta até a conclusão desta reportagem.