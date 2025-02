Lotofácil 3311: veja resultado de hoje, terça-feira (4)

O sorteio do concurso 3311 da Lotofácil, com prêmio de R$ 1,7 milhão, foi realizado na noite desta segunda-feira (3), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Se você não conseguiu assistir ao sorteio ao vivo pela RedeTV! às 20h, pode conferir a transmissão completa pelo canal oficial da Caixa e da RedeTV! no YouTube e no perfil da Loterias Caixa no Facebook.

Participaram deste concurso aqueles que registraram suas apostas até as 19h desta terça-feira (4), adquirindo um bilhete em uma unidade lotérica, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3.

Resultado da Lotofácil 3311

O sorteio da Lotofácil, concurso 3311, foi realizado na noite desta terça-feira (4) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP). O prêmio do concurso estava estimado em R$ 1,7 milhão.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24.

Uma pessoa que apostou via canal eletrônico acertou as 15 dezenas e vai levar para casa R$ 1.483.472,99. 420 pessoas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.057,99. 12.814 pessoas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 30,00. 134.851 apostas acertaram 12 números e vão levar para casa R$ 12,00. Por fim, 648.341 apostadores obtiveram 11 acertos e receberão R$ 6,00.

Últimos resultados da Lotofácil

Os dez últimos resultados dos sorteios da Lotofácil foram:

Lotofácil 3310 (03/02/2025): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 12 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24

01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 12 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 Lotofácil 3309 (01/02/2025): 02 – 03 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25

02 – 03 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 Lotofácil 3308 (31/01/2025): 01 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 23 – 24 – 25

01 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 23 – 24 – 25 Lotofácil 3307 (30/01/2025): 01 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

01 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 Lotofácil 3306 (29/01/2025): 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24

04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 Lotofácil 3305 (28/01/2025): 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 Lotofácil 3304 (27/01/2025): 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23

01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 Lotofácil 3303 (25/01/2025): 24 – 20 – 22 – 18 – 21 – 04 – 13 – 03 – 07 – 06 – 02 – 05 – 23 – 08 – 16

24 – 20 – 22 – 18 – 21 – 04 – 13 – 03 – 07 – 06 – 02 – 05 – 23 – 08 – 16 Lotofácil 3302 (24/01/2025): 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 19 – 24 – 25

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 19 – 24 – 25 Lotofácil 3301 (23/01/2025): 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio é o 3312 e ele acontece na quarta-feira, 05 de fevereiro de 2025.

Qual o prêmio estimado do próximo sorteio da Lotofácil?

O prêmio estimado para o sorteio 3312 é de R$ 1,7 milhão.

