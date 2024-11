Lounge do Banese no Pré-Caju 2024 foi um sucesso; confira

Erick Ricarte foi embaixador do lounge Banese/Banese Card e não prometeu nada, mas entregou tudo. Recebeu convidados do Presidente Marco Queiroz e sua equipe com alegria e looks icônicos.

Pergunta que não quer calar, será que ele ficará fixo como garoto propaganda da instituição? Vem ai FASC, Verão Sergipe, Festival de Verão e muito mais eventos patrocinado pelo banco, cartão e governo do estado.

O último final de semana foi de festa para sergipanos e turistas, que curtiram a maior prévia carnavalesca do país, o Pré-Caju, e o Banese, o banco dos sergipanos, foi um dos patrocinadores desse grandioso evento, que movimenta a economia sergipana, principalmente através do comércio e do turismo.

Além de patrocinar o evento, o Banese também apoiou, diretamente, a realização dos blocos sem corda Verão Sergipe, Arraiá do Povo, Cajuranas e Caranguejo Elétrico, que fez a festa de milhares de sergipanos e turistas ao longo da avenida. E no lounge do banco, montado no Camarote Aju, o presidente da instituição, Marco Queiroz, recebeu convidados que abrilhantaram ainda mais a festa, a exemplo de colaboradores das empresas do Grupo, autoridades, empresários e influenciadores digitais.

Entre as presenças VIPs do lounge estavam a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi; a Secretária Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino; a procuradora da República do MPF/SE, Gisele Bleggi; o presidente da Ademi, Evislan Souza; os jornalistas Lyderwan Santos e Jéssica Cruz; o ex-bbb Ricardo Alface; o ex-peão de A Fazenda Alex Gallete; e vários outros convidados, que deixaram o espaço ainda mais animado.

Pré Caju 2025 acontecerá de 14, 15 e 16 de novembro. Contagem regressiva para próximo ano já…