Luana Piovani anuncia venda de imóvel em Nova York e faz tour. Veja

1 de 1 Foto colorida de Luana Piovani sorrindo – Metrópoles – Foto: nullLuana Piovani colocou à venda seu apartamento de Nova York. Ela é proprietária do imóvel há 24 anos, porém, atualmente, vive em Portugal com os filhos. Nesse domingo (17/12), apresentadora fez um tour pelo imóvel e postou em seu perfil no Instagram, marcando também a corretora americana responsável pela venda.

“Eis me aqui! Singing New York! New York! Vinte quatro anos depois… Encerro o ciclo, já de novo endereço”, escreveu Piovani a legenda.

O imóvel tem dois banheiros, sala, cozinha e dois quartos. Imóvel tem dois banheiros, sala, cozinha e dois quartos. Luana fez o tour de calcinha e aparece no vídeo dançando. “Dançando porque é assim que encerram-se ciclos”, explicou a atriz.

Confira aqui.

