Luana Piovani detona ex de Mariana Goldfarb: “Fazedor de publi”

Sem papas na língua, Luana Piovani rasgou o verbo e detonou um ex de Mariana Goldfarb. É que a atriz saiu em defesa da modelo depois dela expor ter vivido um relacionamento abusivo. Logo, internautas apontaram que a indireta seria para Cauã Reymond, com quem a beldade ficou junto por sete anos. Os dois se separaram em abril de 2023.

“Uma banana pras mulheres machistas que falam merda. Uma verdade sabida para sempre sobre o fazedor de publi, que é abusivo. E um viva para a mina que não tem vergonha de dizer que se apaixonou e se fudeu”, escreveu Luana ao compartilhar o desabafo de Mariana.

O nome de Cauã surgiu em meio à polêmica por conta das investigações sobre jogos de azar. O ator é garoto-propaganda da BeuBet, desde maio de 2024. Com a parceria comercial, ele fatura R$ 22 milhões por ano.

Num vídeo compartilhado no Instagram Goldfarb relembra uma situação amorosa do passado e as críticas que recebe por vir a público debater relações tóxicas:

“Quantas e quantas vezes eu já escutei que não era mais pra falar de relacionamento abusivo? Que era pra eu seguir em frente com a minha vida, que falando sobre isso publicamente nenhum homem ia querer formar uma família comigo? E quantas vezes eu não fiquei desesperada ao ouvir isso porque formar uma família está entre os meus desejos mais profundos”, refletiu.

Mariana Goldfarb continuou: “Quantas vezes eu recebi mensagem de seguidora mesmo dizendo para eu superar, como se fosse trivial superar e se perdoar por ter ficado tanto tempo por ter ficado num lugar apertado, escuro sufocante. Ninguém sabe o quanto esse lugar é solitário, só quem passa por isso afinal, nós mulheres o tempo todo estamos sendo instruídas e doutrinas a não falar.”

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 Luana Piovani criticou apoio da administradora Reprodução/Instagram 2 de 9 Mariana Goldfarb posa de blazer cinza para as redes sociais Instagram/Reprodução 3 de 9 Ela e Cauã teriam terminado há uma semana Instagram/Reprodução 4 de 9 A atriz Luana Piovani no Sem Censura Divulgação 5 de 9 Mariana Goldfarb também retirou parte de seus preenchimentos Instagram/Reprodução 6 de 9 Cauã Reymond é ator Reprodução/Instagram 7 de 9 Segundo Luana Piovani, Ana Carolina está apoiando um bolsonarista Instagram/Reprodução 8 de 9 Mariana Goldfarb João Almeida/Imagem cedida ao Metrópoles 9 de 9 Nas redes sociais, Cauã compartilhou imagens sem camisa com a legenda: “Sol” Reprodução

A musa da Grande Rio fez questão de lembrar a motivação para falar abertamente sobre o tema em suas redes sociais:

“Não vou parar de falar sobre esse assunto porque eu sei que tem muita mulher que entende perfeitamente o que estou falando. e que pensa se eu consegui sair ela também vai conseguir. sei que pra muita gente eu trago esperança que sair é possível”, concluiu.

“Infernal a tortura psicológica”