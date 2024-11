Luana Piovani diz que ‘alegrou’ muita gente durante a noite e brinca: ‘Sou um homem de saias’

Luana Piovani, de 48 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram que teve um sábado (2) repleto de diversão. Em um vídeo descontraído, a atriz expressou sua alegria e mencionou que conseguiu “alegrar” muitas pessoas ao longo da noite, dando a entender que “ficou” com muita gente. Com seu jeito irreverente, ela fez uma brincadeira sobre sua sexualidade, afirmando: “Eu sou um homem de saia e adoro isso”. A artista também celebrou a liberdade que sente ao poder sair, trabalhar e estar cercada de amigos. Essa vivência social é algo que Luana valoriza bastante, refletindo sobre a importância de momentos de descontração em sua vida. Através de suas palavras, ficou evidente que a noite foi especial e cheia de boas energias.

No final do vídeo, ainda visivelmente animada e sob a influência da noite anterior, Luana fez uma observação divertida sobre seu estado atual. “Imagina como eu estou hoje depois de tudo o que eu aprontei ontem? Nossa, foi bom demais”, disse, revelando que a experiência foi intensa e prazerosa. A atriz, conhecida por sua personalidade forte e autêntica, continua a compartilhar momentos de sua vida com seus fãs, mostrando que a diversão e a liberdade são essenciais para seu bem-estar. A interação com seus seguidores nas redes sociais é uma forma de manter essa conexão e transmitir sua alegria.

