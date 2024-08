Luana Piovani fala da relação com Pedro Scooby: “Dois malucos”

Nesta terça-feira (13/8), Luana Piovani afirmou que a relação com Pedro Scooby vem melhorando. A declaração aconteceu depois da atriz ser questionada por um seguidor após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. “A gente se conversa super bem”, disse.

“As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou uma baita de uma batalhadora, faço por onde. Os meus desentendimentos com o Pedro, atualmente, são só judiciais”, explicou.

Piovani completou alegando que o imbróglio só segue na Justiça: “No judiciário estamos igual gato e rato, mas na vida pessoal, a gente conversa super bem, troca experiências, eu falo ‘fica com Deus’, ‘bom treino’. Ele: ‘tudo de bom’, ‘fica com Deus’, ‘um beijo’. Uma beleza! A gente parece dois malucos”.

Luana e Scooby são pais de Dom, de 11 anos; e dos gêmeos Bem e Liz, de oito. E, por conta dos filhos, a artista sempre recorre a web para desabafar sobre os conflitos com o surfista, que parecem ter sido contornados. Sobre a criação das crianças, ela disparou:

“Assim, atualmente, eles vão chegar em casa e não vão ter celular. Eles devem estar com celular lá no Brasil, mas aí não é comigo. O Bem volta falando um pouco mais de palavrão, aqui eu não deixo. Mas ele se liga que na casa da mamãe não pode. Atualmente, não está muito difícil, porque as crianças cresceram um pouquinho, facilita”, frisou.

Luana Piovani foram casados por quase sete anos. A famosa está morando em Portugal com Bem e Liz, enquanto Dom passa uma temporada na residência do pai, que é casado com a modelo Cíntia Dicker, com quem tem Aurora, de um ano.