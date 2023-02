Luana Rodrigues mescla contemporaneidade com referências nascidas na BA

Axé glam

Conhecida por criar acessórios com aquela pegada glam e também por rodar o mundo atrás de inspirações, Luana Rodrigues (@lr.atelier) mescla toda essa contemporaneidade com referências nascidas na própria Bahia, estado que a acolheu com muito axé. Ela é mineira de nascença, vale lembrar. E foi essa grande mistura – que representa bem o trabalho da designer – que chamou a atenção do Camarote Salvador este ano. Lua, como é conhecida pelos íntimos, recebeu um convite para vender suas peças no espaço de entrega das camisas, no Shopping da Bahia, uma oportunidade estrelada de mostrar suas criações também a um público de fora.

Folia garantida

Hora de pensar nos adornos para curtir o carnaval que já vem aí. Se você está a fim de um acessório bafônico de cabeça, ideal para injetar humor e ressignificar qualquer lookinho básico, vale dar aquela espiadinha na tiara com flores garimpada na Shein (br.shein.com). Ela ainda é amiga do bolso, custa R$ 28,99.

Ela em cena

Fevereiro é o mês das festas. E, se tem um acessório perfeito para carregar na folia, é a pochete. O vixe amou esse modelito todo em paetês e no tom rosa arrematado no e-commerce da lojinha Bendita Seja (benditaseja.com.br). Custa R$ 39,9.

Mood Verão

Se o intuito é descolar uma armação de sol lacrativa para fazer diferente neste Verão, boa dica é conferir a aposta da Renner (lojasrenner.com.br), que se destaca pelo shape moderninho e lente espelhada. Preço: R$ 89,9.

Achadinho

Um body bem pensado é aquela peça “tem que ter” para esta temporada, e se tiver recortes, melhor ainda. Esse modelo da marca Lança Perfume, à venda no e-commerce da OQ Vestir (oqvestir.com.br), ainda funciona como um bom curinga, porque cai bem em um visu bem casual, mas também serve de complemento para uma produção mais glam. Leve para casa por R$ 218,9.

É sereia

Sabe aquele cantinho da casa que precisa de uma bossa? Que tal pensar neste espaço a partir de uma imagem cativante, como este achado com uma vibe mística da Tok & Stok (tokstok.com.br)? A peça tem a assinatura da artista gráfica pernambucana Joana Lira e valida a força que um desenho pode ter sobre nós. Custa R$ 69,9.

Nota 10: Uma amiga viu que a outra estava baixo astral e, na mesma hora, deixou de ir para um show que já tinha comprado o convite para dar apoio a ela. Cool!

Nota 0: Imagina um rapaz com quem você não tem a menor intimidade, que não vê há mais de cinco anos, reaparece apenas para pedir um convite para uma festa. De última!