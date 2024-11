Lucas Arcanjo convoca torcida do Vitória para lotar Barradão contra o Corinthians: ''Muito importante''

O goleiro Lucas Arcanjo concedeu entrevista à CazéTV neste sábado (2) após a vitória contra o Athletico Paranaense por 2 a 1 dentro da Ligga Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. Eleito craque do jogo, o paredão rubro-negro enalteceu a força do grupo e fez questão de destacar a evolução da equipe no sob o comando de Thiago Carpini.

”Primeiro é agradecer a Deus pela vitória e pela partida que fizemos. Pela entrega do grupo. A gente vem crescendo a cada jogo e isso mostra a força do grupo. São dez anos de clube, completo 170 jogos com a camisa do Vitória, e não tem nada melhor do que comemorar com uma vitória dessa fora de casa”, comemorou o goleiro.

Após a análise do jogo, Arcanjo foi mais um a projetar o duelo contra o Corinthians, que acontece no próximo sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileiro, no Estádio do Barradão. O camisa 1 do Leão convocou a torcida para lotar o estádio em Salvador.