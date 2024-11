Lucas Bove, ex de Cíntia Chagas, detona nova música de Anitta

O deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), ex-marido da influenciadora Cíntia Chagas, usou as redes sociais para criticar a cantora Anitta e sua nova música, chamada São Paulo, parceria com o artista canadense The Weeknd. O parlamentar criticou as danças sensuais da funkeira e disse que o clipe da canção é “perturbador”.

“Tô passando aqui pra falar de um assunto esquisito. Você viram a nova [música] da Anitta? Anitta tá com uma barriga de grávida e ela dança, faz umas danças extremamente sensuais, sexuais até, daquele jeito dela né, se esfregando no chão e tal. Um negócio realmente perturbador. Onde nós vamos parar? Essa é a cultura brasileira mesmo? É isso que nós queremos mostrar pros nossos jovens, nossas crianças e pro mundo? Absurdo”, disse Bove.

Nas redes sociais, muita gente criticou as falas do deputado. “A cultura pra ele é bater em mulher”, ironizou Stella Barco no Instagram. “Falar do diabo? Pecado, crime! Bater na esposa? Seguro pela lei”, comentou Tainan Maia. “Achei o clipe ruim, mas bater em mulher é bem pior”, rebateu Samantha Santos. “Se fosse qualquer outra pessoa falando tudo bem! Mas ele vir dar um de moralista?”, apontou Keila Fernanda.

A influenciadora Cíntia Chagas acusa o ex-marido de abusos físicos e psicológicos sofridos durante o relacionamento do casal, que durou mais de dois anos. Nesta semana, a Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão feito pela influencer contra o deputado por violação de medidas cautelares. O juiz responsável argumentou que é necessária uma investigação sobre o crime.

O caso ganhou alta repercussão pública. A mineira Cíntia Chagas e o paulista Lucas Bove se casaram em maio deste ano. Bove teria zombado de uma possível denúncia de agressão pela ex. O deputado estadual Lucas Bove criticou Anitta. Ao divulgar a música, a funkeira apareceu grávida em foto publicada no Instagram e intrigou fãs. Anitta lança nesta quarta-feira (30/10) a música São Paulo, em parceria com The Weeknd.

Em setembro, Cíntia afirmou que Lucas Bove sentia muito ciúme e esercia um controle excessivo sobre sua vida. Segundo ela, o deputado exigia que ela compartilhasse sua localização e realizava chamadas de vídeo para confirmar onde ela estava, além de pedir fotos e notas fiscais.

Em seu depoimento, a influenciadora ainda narrou um episódio em que Lucas Bove teria arremessado uma faca em sua direção. O objeto teria atingido o chão antes de acertar sua perna, fazendo um corte. Ela afirma, ainda, que o ex-marido a apertava com força a ponto de criar lesões.