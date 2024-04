Lucas Buda aciona a Justiça para resolver treta com ex, Camila Moura

O auê público entre o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, e a ex-mulher, Camila Moura, ganhou novos capítulos na noite de quinta-feira (11/4). Os advogados do professor de educação física se manifestaram sobre o caso e emitiram uma nota de esclarecimento nas redes sociais do rapaz.

“Em virtude dos recentes acontecimentos e manifestações públicas nas redes sociais, o HGA (Hosken Geraldinho Advogados, escritório que representa Buda) esclarece que todas as nossas ações e orientações jurídicas são pautadas no melhor interesse do cliente, objetivando a solução amigável de conflitos e a mitigação de eventuais litígios”, começou o texto.

E seguiu: “Nesse sentido, o seu cliente Lucas Henrique (Buda) vem sendo juridicamente assessorado a buscar incansavelmente uma composição amistosa, pouco midiática e que preserve a sua intimidade, notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal. Esta orientação jurídica replica o mesmo posicionamento que se vem buscando desde que foi iniciado o assessoramento de sua família e amigos”.

Logo depois, os representantes de Buda deram mais detalhes das tentativas de acordo com Camila: “Por diversas vezes, tentou-se uma solução amigável que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas, justamente para preservar a intimidade que o assunto demanda. Toda e qualquer atitude espetaculosa publicada nas mídias não partiram dos nossos assessorados”, garantiram, antes de completar:

“Dessa feita, é importante elucidar alegações que carecem de veracidade. Desde a sua eliminação no BBB, Lucas está sem acesso a seu telefone pessoal (e todos os desdobramentos da falta dele, como acesso aos aplicativos de banco, e-mails e redes sociais), documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais — praticamente incomunicável”, denunciaram.

Apesar de Camila ter afirmado que pediu um amigo para entregar os pertences de Lucas, o comunicado negou essa informação: “Há semanas, as assessorias que o representam vêm tentando pôr fim a esse litígio, recebendo apenas respostas negativas. Dito isso, a entrega dos itens na Rede Globo foi sugerida pelas equipes de assessoria de comunicação, ao que o Lucas não se opôs quando tomou ciência da dita sugestão, reiterando mais uma vez o seu comprometimento com a solução amigável e pacífica”.

Os advogados encerraram se colocando à disposição, caso surja alguma dúvida: “No mais, é sempre importante lembrar que a atividade da advocacia deve primar pela discrição e sobriedade, conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB. Por essa razão, reiteramos nosso compromisso com a ética, a integridade e a excelência em nossos serviços. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”.

Ana Maria Braga coloca Buda e Camila Moura cara a cara Após ser eliminado do BBB24 na reta final e descobrir que está solteiro, Lucas Henrique, o Buda, viu sua intimidade ser ainda mais exposta. Isso porque a produção do Mais Você colocou ele e a ex-mulher, Camila Moura, cara a cara, ao vivo.

A professora de história, que virou influenciadora após ser traída dentro do reality show da TV Globo, apareceu no programa da Ana Maria Braga, na última quarta-feira (10/4), abatida. Ao falar com o ex-brother, ela se emocionou, afirmou ter tentado contato com ele anteriormente e contou que está com problemas de saúde.

“Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as cosias para ele, a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro. Esperava um pingo de hombridade dele, de tentar me contatar durante a madrugada, o que não aconteceu”, afirmou ela.

E mandou uma mensagem para o professor de capoeira: “Só queria dizer, Lucas, que lamento muito. Eu tentei. Você sabe que eu te apoiei, tentei cuidar de você até a hora que eu vi que não ia conseguir cuidar de mim. Fui internada, fui hospitalizada algumas vezes. Esperava de você nesse último momento um mínimo de hombridade de tentar me contatar, já que eu enviei uma mensagem e você optou por não receber”, desabafou, antes de completar:

“Boa sorte aí. Se a gente conseguir conversar, bom. Mas não desejo nada de ruim pra você. Sinto muito por tudo isso, mas eu mantive a minha promessa de cuidar de tudo até o fim. Agora eu preciso me cuidar. Eu perdi 20 kg em 30 dias, estou com uns problemas de saúde”, detalhou.

No fim, ela reafirmou que ficou esperando um contato dele: “E é uma pena a primeira vez que consegui falar contigo foi pro Brasil todo ver. Eu esperei ligação de madrugada, sua hombridade até o final e não veio”, encerrou.

Ana Maria Braga também mostrou o vídeo onde Camila Moura rebateu o amigo de Buda sobre o fim de seu casamento. No Twitter, o nome de Camila chegou a ficar entre os assuntos mais comentados e ela foi bastante criticada. Os internautas perceberam, inclusive, a mudança de postura da moça, que antes aparecia maquiada e empoderada, mas na atração matinal surgiu sem maquiagem e abatida.

“Camila Moura seguindo os passos de Luísa Sonza. Que constrangimento essa cena”, detonou uma. “Me pega demais ela ter pagado de fod*na enquanto ele estava no programa e hoje meter essa skin de sofrida pra falar com o cara”, apontou outra. “Muita hipocrisia da parte dela. Pediu divórcio litigioso e cobra ombridade do cara por não ter procurado ela ontem para conversar? Muito biscoito numa pessoa só”, analisou um terceiro. “Ela estava aparecendo toda bonitinha esses dias, agora está aparecendo que nem uma bruxa. Por quê?”, questionou mais uma.

Buda descobre separação e fala sobre a aproximação com Pitel Poucas horas após ser eliminado do BBB24 na reta final, Lucas Henrique, o Buda, encarou a realidade de sua vida fora do reality show da TV Globo. Durante o Bate-Papo BBB, comandado por Thais Fersoza e Ed Gama, o professor de educação física descobriu que estava separado da esposa e reviu as imagens de sua aproximação com Pitel, que provocaram a reação de Camila Moura, sua ex-mulher.

Para não pegarem o rapaz de surpresa, a produção conversou com ele nos bastidores para informá-lo parte do que aconteceu, principalmente sobre o divórcio. Ao ser questionado sobre o caso, o ex-brother definiu seus sentimentos dentro da casa mais vigiada do país.

“Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem, né? A gente dá muito valor para algumas coisas, às vezes começa a achar chato algumas coisas que a gente achava legal, começa a achar legal o que achava chato”, começou.

E continuou seu relato: “A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia”.

Logo depois, Lucas Henrique falou sobre a separação: “Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia e resolver. Enfim, faz parte, não sei como é que as coisas estão. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu”.

Em seguida, os apresentadores mostraram algumas interações de Buda com Pitel dentro do BBB24 e ele analisou: “A gente se aproximou muito no jogo porque gostava de músicas em comum, nós dois somos muito fãs de Emicida. Eu vi uma força nela enquanto jogadora também. Eu estava ali me movimentando em relação a jogo pra tentar sobreviver o máximo possível dentro do game”, esclareceu, antes de completar:

“E aí, é isso. A gente acaba falando coisas que está pensando, mas eu tentei sempre mantar o limite do contato físico, com todo respeito, realmente pensando que isso fosse suficiente. Mas, enfim, coisas que acontecem lá dentro”, afirmou.

No fim, ele desabafou: “É um jogo onde as emoções estão muito à flor da pele, tudo aflora muito. Eu senti coisas que eu nunca imaginei que ia sentir na vida. Eu sei o que eu senti, sei do respeito que tenho pela Pitel. Jamais iria invadir o espaço, contato físico, tudo mais. Mas enfim, isso é papo para conversar com a minha esposa”.

Os usuários do Twitter se manifestaram sobre a “defesa” de Buda: “Acho engraçado alguns tuítes sobre o Lucas Buda. Perdeu emprego? Já sabia disso quando entrou. Perdeu esposa? Consequências de suas atitudes. Saiu? Ele ajudou a dar o favoritismo de mão beijada. Óbvio que o hate é desproporcional, mas ele não é nenhum coitado”, avaliou um. “Chiquinho moedas disse quase a mesma coisa quando ele fez o que fez [traiu Luisa Sonza]. Então, defender homem desse jeito, que trai a esposa, quer ter argumento e quer ta certo”, disparou outra. “Cara de quem está tentando ligar os pontos… Ele já sabe que deu ruim…”, zoou um terceiro.

Mas também teve quem saísse em defesa do ex-brother: “Lucas Buda tinha que ter metido maior chifre nessa ex dele. E digo mais: ela merece levar muito chifre ainda nessa vida”, detonou um. “Papo sério: acho que o Lucas Buda merece apoio. A traição que vimos foi uma paixonite (não tiro a razão da ex). Mas o cara não merece hate. Merece um recomeço. Deve ser mto difícil sair e sua vida toda tá diferente”, declarou outra. “Vou engajar nas coisas do Lucas Buda, sim, porque acabou o jogo e eu tenho dó das pessoas”, escreveu um terceiro.