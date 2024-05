Lucas Buda sobre gravidez da prima de MC Binn: “Disposto a assumir”

O ex-BBB Lucas Buda comentou em seus Stories do Instagram, nesta quinta-feira (30/5), sobre a possibilidade de ser pai do filho que Nina Capelly, prima de MC Binn, está esperando. A jovem disse ter “70% de certeza” que o bebê é dele.

Buda alegou que pretende assumir as responsabilidades de suas atitudes e vai assumir seu papel. Anteriormente, ele havia dito que pretende fazer teste de DNA para confirmar a paternidade.

“Ontem o dia foi um pouquinho agitado. Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade. Sempre falei do meu desejo de ser pai, e no programa eu falava isso. Óbvio que não precisava ser desse jeito”, iniciou.

“Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por conta do meu histórico porque não conheci meu pai biológico, mas estou disposto a assumir minhas responsabilidades, cumprir meu papel e não fugir das consequências das minhas atitudes”, completou.

O ex-BBB ainda disse que conversou com Nina pelo telefone e os dois vão se encontrar para esclarecer a situação: “Já entrei em contato com a Nina para dar apoio e suporte, e estou em contato com a Nina para ir para São Paulo para a gente conversar pessoalmente.”

Lucas Buda se pronuncia sobre ter 70% de chances de ser pai do bebê de Nina Capelly: “Tô disposto a assumir todas as minhas responsabilidades, cumprir com meu papel, não fugir das consequências das minhas atitudes” pic.twitter.com/2BZ32bSKF2

Entenda o caso Nina Capelly descobriu recentemente que está esperando um bebê. A cantora de funk, que teve um romance recente com o ex-BBB Lucas Buda, revelou em entrevista à Quem que há 70% de chances do ex-participante do BBB 24 ser o pai da criança.

“Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, declarou Nina, que atualmente namora a empresária Ketlin Hernandes.

“Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de 4 anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, garantiu.

Nina contou que tentou contato com o ex-BBB, porém, não obteve retorno. “Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”, afirmou.

De acordo com a cantora, ela e Buda tiveram relações sexuais quatro vezes e em nenhuma delas eles usaram preservativo.